Primiero San Martino di Castrozza tra le Perle Alpine

Il comune di Primiero San Martino di Castrozza entra ufficialmente a far parte di Alpine Pearls, network internazionale attivo dal 2006 che ad oggi raccoglie 19 località turistiche di quattro paesi dell’arco alpino (Italia, Germania, Austria e Slovenia) impegnate a promuovere un turismo ecocompatibile e sostenibile.

Il comune della provincia di Trento si unisce ad altre 9 Perle Alpine italiane: Limone e Ceresole Reale in Piemonte, Chamois-La Magdalene e Cogne in Valle d'Aosta, Forni di Sopra in Friuli Venezia Giulia e Funes, Moena, Moso in Passiria e Racines in Trentino Alto Adige.

San Martino di Castrozza

Alpine Pearls: c'è anche San Martino di Castrozza

La candidatura trova fondamento nella condivisione maturata nel corso del 2021 sul documento programmatico “Verso un turismo sostenibile” elaborato da ApT. Si tratta di un progetto strategico che prevede la partnership e il coinvolgimento attivo di più soggetti presenti sul territorio, come operatori turistici e attori locali di centrale importanza, tra cui il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino ed il Gruppo ACSM.

I criteri per far parte del network

La delibera approvata all’unanimità lo scorso 28 marzo, segna il traguardo di un percorso avviato nell’estate del 2021 con la fase di verifica del soddisfacimento dei criteri necessari ad essere riconosciuti Perla Alpina e rientranti nelle cinque macro-categorie di intervento (mobilità ecocompatibile, qualità ambientale, natura – biodiversità, feel-good quality, circuiti economici regionali ed enogastronomia). Questo percorso è poi proseguito in autunno, attraverso la prima partecipazione con una delegazione operativa di ApT finalizzata alla presentazione della candidatura nel corso dell’assemblea dei soci Alpine Pearls tenutasi a metà ottobre a Weissensee, in Austria.

(foto Enrica Pallaver)

L'importanza della mobilità sostenibile

Più che un arrivo, comunque, si tratta di un punto di partenza: tanti, al momento, i progetti in cantiere sul fronte della mobilità sostenibile, primo tra tutti il progetto di collegamento impiantistico San Martino di Castrozza-Passo Rolle, la cui realizzazione costituirebbe un ottimo esempio di mobilità alternativa in contesti alpini. A questo si aggiungono anche l’ulteriore potenziamento della rete ciclopedonale, la riqualificazione delle aree pedonali dei borghi, la creazione di una circonvallazione a San Martino di Castrozza e lo studio di nuove strategie per la riduzione del traffico veicolare.

Le parole dei protagonisti

«L’adesione al circuito – sottolinea il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli – conferma la volontà dell’Amministrazione di perseguire modelli di sviluppo che mettano in risalto la naturale vocazione del nostro territorio, da sempre orientato ad un turismo incentrato sulla salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente. Questa tappa, infatti, rappresenta un ulteriore riconoscimento che si aggiunge a quelli già ricevuti in passato per l’impegno virtuoso sul fronte della sostenibilità, come la dichiarazione di Legambiente quale ‘Territorio 100% rinnovabile’, e che si pone in perfetta linea con la direzione strategica che è stata condivisa a livello locale».

«Oltre che dalla bellezza mozzafiato dei paesaggi dolomitici, siamo rimasti particolarmente impressionati dalle tante belle iniziative già in atto in tema di energie rinnovabili, mobilità ecocompatibile e sostenibilità a 360 gradi - ha invece aggiunto Peter Brandauer, presidente di Alpine Pearls e Sindaco di Werfenweng (Austria), villaggio modello per la mobilità dolce - Con i progetti GreenWayPrimiero, il focus sul tema plastic-free, la flotta di veicoli elettrici abbinata alle infrastrutture di ricarica, l’attraente rete ciclo-pedonale e le prestazioni di mobilità incluse nella Trentino Guest Card i temi centrali di Alpine Pearls sono già integrati al meglio nelle proposte turistiche del territorio. Siamo convinti che l’ingresso di Primiero San Martino di Castrozza in Alpine Pearls possa rappresentare un notevole valore aggiunto per il network e al tempo stesso uno strumento importante per posizionare in modo sempre più efficace questo territorio in chiave green».

Sindaco, ApT e Alpine Pearls (foto Enrica Pallaver)