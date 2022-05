In Franciacorta bollicine e opere d'arte alle Tenute La Montina

Connubio tra bollicine e opere d'arte in Franciacorta. Succede alle Tenute La Montina, situate a Monticelli Brusati in provincia di Brescia, dove è stata inaugurata di recente la mostra ''L'acqua di Baldessari. Il ritorno alla realtà''.

Tenute La Montina

Alle Tenute La Montina le opere di Roberto Baldessari

In esposizione, nella lunga galleria interna di Villa Baiana, la produzione dell'artista Roberto Iras Baldessari. Le opere esposte vanno dalla fine del 1940 e il 1965, anno della sua scomparsa.

Baldessari, dopo essersi occupato di Futurismo ed essere stato coinvolto in richiami astrattisti e dadaisti, si dedicò a immortalare luoghi incantevoli sui laghi di Garda, Como, Maggiore, ma anche Napoli e il suo Golfo. La mostra raccoglie quindi vent'anni della produzione di Baldessari, con particolare attenzione ai magnifici paesaggi d'Italia.

Opera di Roberto Iras Baldessari (lamontina.com)

La protagonista della mostra è l'acqua

L'acqua è protagonista e risplende attraverso i suoi oli su tela. Una mostra che ha pure finalità benefiche poiché parte del ricavato delle opere vendute sarà destinato a Dedicato a te. È un'associazione che non ha fini di lucro ed è nata nel 2013 per raccogliere fondi per la ricerca in memoria del piccolo Andrea Pasini, scomparso nel 2012 a causa di un tumore cerebrale. La mostra si può visitare su prenotazione.

La Montina Franciacorta

Via Baiana, 17, 25040 Monticelli Brusati BS

Tel +39 030653278