Emilia Romagna e cuochi stellati insieme per l'enogastronomia

Il cibo fa la forza. Regione e associazione “CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi” rinnovano l’impegno comune per valorizzare sempre più la gastronomia regionale e la sua affermazione, a livello nazionale e internazionale. L’occasione è stata Cibus, organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare, in cui è stato siglato un nuovo protocollo d’intesa.

Chef e Regione: il lavoro fatto e gli obiettivi

Regione e “CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi” collaborano per promuovere la conoscenza, il consumo e la valorizzazione dei prodotti alimentari e agroalimentari regionali di qualità, ottenuti nel rispetto della salute e dell’ambiente, al fine di migliorare l’immagine dei prodotti stessi nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali. Valorizzano, inoltre, l’utilizzo e la conoscenza delle produzioni regionali a qualità regolamentata, favorendo il consumo consapevole e la crescita di un’offerta gastronomica che assecondi la maggior richiesta di qualità a livello nazionale ed internazionale. In questi anni, hanno lavorato insieme per la partecipazione a iniziative comuni, in Italia e all’estero.

Con il nuovo protocollo, Regione e “CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi” agiranno in ambiti complementari con obiettivi comuni e azioni sinergiche per stimolare consumi di qualità. Intensificheranno la collaborazione nei settori della ricerca e della formazione per valorizzare l’utilizzo delle produzioni regionali di qualità, anche con l’uso di nuove tecniche di cottura, elaborazione e abbinamento. Non solo: organizzeranno iniziative all’estero, in cui la partecipazione di Chef to Chef, con i suoi cuochi di fama internazionale, sarà un supporto fondamentale nella promozione e valorizzazione dei prodotti, della gastronomia regionale, della cultura e del territorio dell’Emilia-Romagna.