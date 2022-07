Giallo a Stoccarda: due ristoratori italiani trovati morti

Giallo in Germania per la morte di due ristoratori italiani: Rosario Lamattina di Caggiano, (Comune Salernitano), e il socio Gianni Valle, abruzzese. Sono proprietari di due ristoranti italiani a Stoccarda, "il Valle" e "il Perbacco". Entrambi 53enni, sono stati trovati senza vita nella sala di un ristorante, con ferite di arma da taglio e segni di violenze. Lo riporta la Stuttgarter Zeitung. Secondo il giornale, si tratta di due noti protagonisti della ristorazione italiana locale.



Noti ristoratori nella città

Lamattina si era trasferito in Germania oltre trent’anni fa e nell’ultimo periodo aveva aperto diversi locali, assumendo anche tanti giovani del Vallo di Diano e del Tanagro che sono emigrati dal Salernitano per cercare lavoro nella grande città tedesca.



Diverse le piste

A quanto scrive Swr, non si esclude che i due, possano essere arrivati a una lite feroce, finendo col ferirsi con dei coltelli o con dei pezzi di vetro. Le indagini però sono aperte anche ad altri scenari, tra cui quella della lite finita male, oppure quella dell’omicidio-suicidio o di una spedizione punitiva. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. A dare l’allarme è stato un testimone dopo aver udito strani rumori provenienti dal seminterrato della Geschwister-Scholl-Strasse di Stoccarda.



L’ultima volta che degli italiani erano stati uccisi in un ristorante in Germania, risale a quasi 15 anni fa, la famosa strage di Duisburg o strage di ferragosto quando morirono sei persone per una faida di ‘Ndrangheta.