Vini dell'Oltrepò e cucina giapponese, sinergia fusion alla Tenuta Mazzolino

In Oltrepò Pavese Tenuta Mazzolino il 17 luglio inaugura l’estate 2022 con una cena in Cantina, organizzata con la collaborazione di GarYbaldi Restaurant, storico locale di Stradella (Pv) che regala un vero e proprio viaggio culinario tra i piatti della tradizione giapponese uniti alla cucina e alle materie prime mediterranee, in una perfetta unione tra Oriente e Occidente. Non a caso Mansiolinum in Latino significa “punto d’incontro, tappa”. E qui, a Corvino San Quirico (Pv), vino e territorio si fondono davvero.

Tenuta Mazzolino, venti ettari bio in Oltrepò Pavese

Luogo di accoglienza e incontro

Venti ettari vitati biologici e sostenibili per elezione, bassa produzione per ettaro, potatura corta e inerbimento naturale dei vigneti senza l’uso di concimi chimici, otto referenze tra bianchi, rossi e bollicine, una bottega che valorizza i prodotti locali che condividono gli stessi valori e una dimora ottocentesca appena ristruttura e trasformata in un luogo di accoglienza e di incontro, pensata per ospitare appassionati in un dedicato Wine Club, ma anche posto ideale per eventi dedicati al vino. Questo è Tenuta Mazzolino. E poi gli eventi, organizzati con partner d’eccezione per far vivere l’esperienza trasversalmente e non solo agli appassionati di vino, ma anche a chi ha voglia di esplorare il territorio, fuori dalle rotte tracciate dalle guide e dai portali di turismo.

Francesca Seralvo

Creare un polo di attrazione

«Siamo felici di ospitare questa collaborazione, creando una sinergia con un’altra realtà dell’Oltrepò – spiega Francesca Seralvo, terza generazione alla guida della Tenuta - E allo stesso tempo attrarre anche un turismo di prossimità, quello di chi organizza le gite fuori porta nel weekend e vuole un’occasione speciale». Una sinergia che ha l’obiettivo comune di valorizzarsi armonizzando quindi un pubblico trasversale.



Tenuta Mazzolino

Via Mazzolino 34 – 27050 Corvino San Quirico (Pv)

Tel 0383 876122