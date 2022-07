Nella giornata più calda di sempre a Londra si nuota ad Hyde Park

Le temperature record in Gran Bretagna stanno stanno mandando in tilt il Paese. I londinesi, per vincere il caldo hanno preso d’assalto le piscine e i laghi, compreso quello di Hyde Park.

Hyde Park è uno dei nove parchi Reali di Londra. Diviso in due parti dal lago artificiale Serpentine Lake, il parco è contiguo ai Kensington Gardens, che sono comunemente considerati come una parte di Hyde Park, anche se nella realtà le due aree verdi sono ufficialmente separate sin dal 1728, quando la Regina Carolina ne impose la divisione.