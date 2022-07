Boom dei viaggi a sorpresa, ecco perché piacciono le “prenotazioni al buio”

“Vado in aeroporto e prendo il primo aereo che capita”. Sarà capitato a ognuno di noi, almeno una volta, di pronunciare una frase simile; magari dopo una giornata di lavoro particolarmente pesante e durante un periodo della nostra vita molto impegnativo.

Ma attenzione, perché quella che fino a poco tempo fa poteva sembrare una pazzia oggi è una realtà che sta attirando tanta, tantissima attenzione. Soprattutto tra i giovanissimi. Stiamo parlando del cosiddetto viaggio a sorpresa, un nuovo trend travel che ha preso sempre più piede negli ultimi anni. Ma cos’è, nel dettaglio? Consiste nell'iscriversi a una vacanza, solitamente specificando il numero dei giorni e l'aeroporto di partenza, per poi lasciare alla compagnia il controllo totale di tutto il resto, specialmente della scelta della destinazione.

Viaggi a sorpresa: ecco come funzionano

Ma andiamo più nel dettaglio: per prima cosa dovrete andare in Rete e cercare una piattaforma digitale che organizza esperienze di questo tipo. Prendiamo il caso di Waynabox, ad esempio, che propone opzioni da due, tre, quattro, cinque giorni a partire da 100 euro persona. Gli aeroporti italiani da cui è possibile partire sono quelli di Milano, Roma, Bologna e Napoli. Ci sono un totale di sedici possibili destinazioni, con possibilità di eliminare quelle in cui siete già stati o che non volete visitare. Qualche esempio? Ci sono le più belle capitali d'Europa come Parigi, Londra, Berlino, Amsterdam, Copenhagen e Dublino. Ma anche altre città come Porto, Barcellona, Malaga, Palma di Maiorca, Valencia, Nizza e Marsiglia.

Non solo, se un weekend in città non è quello che fa per voi, potete scegliere uno dei pacchetti proposti: Sorpresa in Spagna, Isola a sorpresa, Road trip a sorpresa.

Nel prezzo si pernotta in hotel da 3 o 4 stelle

Una volta acquistato il pacchetto che preferite non vi resta che rilassarvi.Il viaggio include infatti voli di andata e ritorno e hotel a 3 e a 4 stelle, in ottima posizione, così che voi non dovrete pensare proprio a niente. Anzi, quando scoprirete la vostra destinazione, Waynabox vi fornirà una guida con consigli utili su cosa visitare durante il viaggio. L'esperienza è 100% configurabile: si possono infatti aggiungere servizi extra come colazione, bagaglio a mano e hotel con upgrade. Insomma, sarà davvero come andare in aeroporto per prendere un volo a caso.

In Italia la "pioniera" è stata Toratora

Toratora Travel è stata tra le prime piattaforme a lanciare questo tipo di esperienza, un progetto nato nel 2018 da un’idea di Francesco Simeone, Tiziano Ciotti e Giuseppe De Lauri, tre amici appassionati di viaggi che hanno voluto rivolgersi in primis a chi doveva trovare un regalo originale di compleanno o di laurea, un addio al celibato o al nubilato. Ma anche per chi, amante del rischio a 360°, voleva pensare a un viaggio di nozze molto singolare, deciso dal caso. La piattaforma Toratora, oltre alla prenotazione di voli e hotel, si occupa anche del check-in in struttura che viene inviato al viaggiatore 24 ore prima della partenza. Di fatto, chi si rivolge a questa struttura deve solo prenotare, pagare e presentarsi al gate dell’aeroporto scelto.

Viaggi a sorpresa, amati dagli under 30 e non solo

Ma quali sono i viaggiatori che scelgono questo tipo di esperienza? «La fascia d'età principale dei nostri viaggiatori è quella tra i 23 e i 32 anni, che rappresenta del 50% del totale - ha spiegato Daniela Primerano, responsabile dell'ufficio comunicazione di Toratora - Mentre le destinazioni che sono capitate più spesso sono Praga, Lisbona, Barcellona, Minorca e Corfù. Il nostro pacchetto base offre solo volo e hotel, ma ci sono diverse opzioni che propongono anche attività sportive, ingressi nei musei, gite enogastronomiche: ognuno può personalizzare la propria esperienza come preferisce».

Daniela Primerano di Toratora travel

«Negli ultimi tempi la fascia d’età si è ampliata - continua la Cco di Toratora - Mentre all’inizio il grosso delle prenotazioni arrivava da under 30 che, notoriamente, hanno un’elasticità maggiore, oggi assistiamo a un incremento di prenotazioni fatte da viaggiatori che hanno tra i 30 e i 40 anni. Ormai possiamo dire che il nostro servizio è molto più conosciuto».

Il viaggio al buio per un’esperienza wow

Ci sono tre motivi per cui si sceglie un viaggio a sorpresa:

«Il fattore economico è il primo - sottolinea Primerano - Perché i prezzi sono sempre molto vantaggiosi. Il secondo motivo è organizzativo: chi ci sceglie un’esperienza simile non deve davvero pensare a niente, non deve perdere nemmeno un minuto della sua giornata per trovare il volo perfetto e l’hotel meglio posizionato, trovato tutto pronto. E il terzo motivo è l’effetto wow che con noi è garantito: tutte le incognite che chi prenota affronta fino a pochi giorni prima della partenza rendono il viaggio anche un po’ un gioco e permette loro di tornare un po’ bambini. Chi non vorrebbe tornare un po’ bambino, soprattutto in quest’ultimo periodo che stiamo attraversando?