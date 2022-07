Incendio in un ostello a Mosca: muoiono otto persone

È una vera e propria tragedia quella verificatasi all'interno di un ostello nella zona sud di Mosca. Nella struttura è infatti divampato un incendio costato la vita a otto persone. Altre quattro, secondo quanto riferito dai servizi d'emergenza della capitale russa, sono invece ricoverate.

Incendio in ostello, otto morti a Mosca

Le fiamme si sono sviluppate al piano terra del palazzo che sorge nel distretto di Brateyevo. Per il ministero delle Emergenze, un così alto numero di vittime sarebbe dovuto alla presenza di grate alle finestre che non hanno permesso la fuga agli ospiti presenti in quel momento all'interno della struttura.