Incidente per Marco Travaglio: finisce con la Smart sui tavolini di un ristorante

Incidente stradale per Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano che, scontratosi in via della Luce a Roma con un’altra vettura finisce sui tavolini di un ristorante, forse per evitare l’impatto, con grande spavento dei clienti.

Marco Travaglio

Con la Smart sui tavolini del ristorante

Travaglio era a bordo della sua Smart in zona Trastevere. A riferire la notizia è Leggo, che spiega che il giornalista è finito con la sua auto sui tavolini di un ristorante che si trovavano su un marciapiede, spaventando i passanti e i clienti. Nell’incidente sarebbe stata coinvolta anche una Bmw, che proveniva da via della Luce, mentre Travaglio stava arrivando da via dei Genovesi.

Sul luogo sono giunte delle pattuglie della Polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dello scontro che hanno raccolto informazioni e fatto i rilievi per capire cosa sia di preciso accaduto e per ricostruire la corretta dinamica di quel che è successo.

A Genova Ferrari fuori controllo distrugge bar

Dinamica quasi simile a Genova dove una Ferrari, lanciata però a forte velocità in via Casaregis, è piombata la scorsa notte su un dehor di un bar distruggendolo ed ha terminato la sua corsa su alcune auto parcheggiate, provocando diversi danni. Gli occupanti si sono poi allontanati. Nessun passante è rimasto coinvolto