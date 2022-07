Case vacanze, ecco i borghi d'Italia più amati dagli stranieri

Case Vacanze? Per l'Estate 2022 gli stranieri sognano Positano, Campione d’Italia e Portofino. Sono questi i borghi d’Italia più amati dagli stranieri che cercano appartamenti e ville per vacanze e investimenti. In occasione dell’inizio dell’estate, l’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, ha stilato la classifica delle località sotto i 5 mila abitanti più apprezzate dagli stranieri per l’acquisto di una casa.

Positano

I borghi italiani più amati dagli stranieri per soggiornare d'estate

Per realizzare lo studio, idealista ha misurato l’origine delle visite ricevute dalle abitazioni in vendita sul proprio portale nei comuni con meno di 5.000 abitanti, negli ultimi tre mesi.

Il lavoro è stato elaborato tenendo conto delle località che hanno ottenuto un numero di visite superiore alle 5mila nel periodo di analisi, un numero di interazioni ritenuto sufficientemente attendibile per una valutazione corretta del fenomeno.

«Cercano di realizzare il sogno di realizzare il sogno della seconda casa. Un mercato che potremmo definire di prossimità quasi, un mercato europeo. Invece c’è un altro mercato che si orienta sulle località di mare più rinomate d’Italia. In questo caso si tratta essenzialmente di utenti che cercano l’investimento, investono sulla bellezza e sulla esclusività di posti unici della nostra bella penisola», ha dichiarato Vincenzo De Tommaso, responsabile ufficio studi di Idealista intervistato da Askanews.

Positano è in testa

In assoluto, il Comune capace di attirare maggiormente l’interesse degli investitori esteri è Positano (Salerno), dove le visite degli stranieri “pesano” per il 72% delle richieste totali.

Alle spalle dell’esclusiva località della Costiera Amalfitana, completano il podio Campione d’Italia (Como), e Portofino (Liguria), entrambe con il 65% di visite totali provenienti dall’estero. A seguire, troviamo Tignale (Brescia) e Apricale (Imperia) con il 64% delle ricerche straniere. Il successivo borgo della lista è Perinaldo (Imperia), sempre nell’entroterra di Imperia, con il 63% delle ricerche, seguito dalle località lacustri di Colonno (Como) con il 62%, Tremosine (Brescia) con il 61%, Brienno (Como) e Oggebbio (Verbano-Cusio-Ossola) entrambe con il 60%. Anche lo storico borgo di Maenza (Latina), raccoglie la stessa percentuale di visite, 60%.

Netta la prevalenza delle località lombarde

Dalle ricerche degli utenti emerge una netta prevalenza di località lombarde (20 su 41 rilevate nello studio), davanti a Liguria (9), Campania e Piemonte (entrambe con 3). La maggior parte di queste (23) si trova in prossimità di laghi del Nord Italia (Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Garda), ma non mancano i posti di mare rappresentati dall’esclusivo borgo marinaro di Portofino e le perle della Costiera Amalfitana, quali Positano, Ravello (53%% di visite dall’estero), Amalfi (50%).

Per il resto gli stranieri si orientano verso borghi caratteristici, lontani dalle mete turistiche italiane più alla moda, dove l’acquisto è alla portata di tutti (o quali), e talvolta si trovano case al prezzo simbolico di 1 euro per ripopolare i centri storici e contrastare lo spopolamento.