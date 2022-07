Nello stellato più a nord del mondo si mangiano pelle di balena e uccelli artici

Il KOKS è il ristorante stellato più a nord del mondo. Si trova in Groenlandia, dove si è trasferito due stagioni fa dalle Isole Faroe, riuscendo a mantenere le sue due stelle Michelin. Il menu è senza dubbio particolare: in carta si possono trovare pelle di balena e uccelli artici, serviti con l'intera ala, piume comprese, come fosse un fingerfood.

Il KOKS, lo stellato più a nord del mondo

In cucina c'è Poul Andrias Ziska, che punta sui prodotti locali, dall’ippoglosso groenlandese ai granchi di neve, dal muskox, grande mammifero artico, alla pernice bianca, diverse erbe, bacche.