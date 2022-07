A Pamplona tornano i tori: è di nuovo San Firmino

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, oggi, mercoledì 6 luglio, sono riprese le celebrazioni per la festa di San Firmino. L’evento, che si tiene a Pamplona, nella regione della Navarra in Spagna, dura sette giorni. Ogni mattina c’è l’Encierro, la tradizionale corsa di circa 800 metri di un gruppo di tori contro le persone per le vie della città, che termina in Plaza de Toros.

A Pamplona è tornato San Firmino

Le strade, dopo una lunga attesa, sono tornate a riempirsi di turisti, fazzoletti rossi, canti e vino.