Un premio per chi racconta l'Italia e le sue eccellenze: ecco gli Italy Ambassador Awards

Il 29 Novembre 2022 a Firenze nella cornice di BTO si terranno gli "Italy Ambassador Awards" con il sostegno della Regione Toscana e il patrocinio di ENIT. Il Primo Premio Italiano per i migliori influencer e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia. Il premio è un riconoscimento prestigioso per valorizzare l'eccellenza e la professionalità del lavoro di chi, con tanto impegno, desidera far conoscere meglio le tante qualità dell'Italia sia agli stranieri che agli italiani.

Appuntamento annuale dedicato al made in Italy, alla bellezza, alla cultura, ai sapori e ai profumi che caratterizzano la meravigliosa Italia. La selezione si concluderà con l’evento “Italy Ambassador Awards”, che comprende: Cerimonia di Premiazione e Cena di Gala.

Italy Ambassador Awards: la giuria

In questa prima edizione, verrà data più attenzione e rilevanza alla categoria “Travel”, che ha avuto una notevole contrazione dei fatturati per la pandemia. La collaborazione con la Regione Toscana è un esempio virtuoso per promuovere l’Italia in uno scenario turistico internazionale sempre più competitivo.

La giuria sarà composta da Giorgio Palmucci (ex presidente Enit) come presidente, Matteo Lunelli (Presidente di Ferrari Trento e Alta Gamma), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Davide Manzoni (Comfort Zone), Sonia Peronaci (Giallo Zafferano), Ludovica Casellati (Giornalista e scrittrice. Fondatrice Luxury Bike Hotels, editore Viaggi del Gusto), Monia Ronconi (Founder&Web Editor HOTELMYPASSION), Massimo Basile (Editore di celebreMagazine World - Luxury Investment Magazine - Rinascimento Magazine), Francesco Garofalo (Destinazione Basilicata) ed altri professionisti nelle diverse categorie.

La Prima edizione di “Italy Ambassador Awards” avrà una madrina d!eccezione, la splendida Maria Grazia Cucinotta.

Le 5 categorie di premio

I premi vengono assegnati per queste 5 categorie: Travel, Food&Wine, Fashion, Beauty&Spa e Luxury Lifestyle. Ogni categoria è suddivisa in 5 fasce di followers: Micro, Junior, Expert, Advanced Blogger e Top Influencer.

La selezione

La Selezione avverrà tramite Contest dedicato alla sostenibilità, il Digital Expert Team selezionerà i migliori 75 influencer che passeranno in Semifinale e saranno invitati alla Cerimonia delle Nomination e alla Cena di Gala, dove verranno premiati i migliori 25 Best Italian Ambassadors.

Durante il contest gli influencer creeranno 1 post/video/reel, a seconda del social con cui hanno scelto di partecipare (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok), con tematica a scelta tra: turismo sostenibile e viaggiare responsabile, mangiare sano ed in modo sostenibile, moda sostenibile & Slow fashion, Benessere e sostenibilità due temi che devono andare sempre più di pari passo.

Per influencer e blogger le iscrizioni sono già aperte sul sito del Premio e si concludono il 31 Luglio 2022. Il Contest è già iniziato e durerà fino a fine Agosto 2022.

I migliori influencer alla conclusione del Premio “Italy Ambassador Awards” avranno l'occasione di partecipare ad un Blog Tour organizzato con la Regione, per scoprire e riscoprire il grande patrimonio culturale, enogastronomico e termale della Toscana.

«Preservare le bellezze dell'Italia»

«Questi riconoscimenti ai social content creator non sono solo motivo d'orgoglio ma grazie al loro lavoro sui social media, possiamo veicolare: formazione, informazione, rispetto per il prossimo e per l'ambiente - ha sottolineato la fondatrice del premio Svetlana Trushnikova - Oggi abbiamo messo la prima pietra per la costruzione di una importante community di influencer consapevoli della loro, sempre più grande, responsabilità comunicativa per preservare le bellezze dell’Italia alle generazioni future».