Venduto agli inglesi l'Excelsior di Venezia. L'obiettivo? Rilanciare l'Hotel Des Bains

C'è movimento in Laguna e l'obiettivo ultimo è ridare vita a uno degli hotel storici del Lido di Venezia. Nei giorni scorsi Coima, società che gestisce fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, ha concluso la vendita all’operatore alberghiero inglese London & Regional Hotels dell’Hotel Excelsior e di alcuni cespiti ancillari, tra cui le concessioni delle spiagge prospicienti, per un valore che eccede il valore di perizia dei beni ceduti e che sarebbe superiore ai 100 milioni di euro.

La complessa operazione finanziaria si inserisce in un contesto più ampio della semplice acquisizione. L+R ha infatti messo a disposizione ulteriori risorse disponibili per la ristrutturazione dei prestiti originali dell’Hotel Des Bains, l’altro asset principale di proprietà del fondo Lido di Venezia II (di cui L+R è maggiore azionista), che è abbandonato dal 2010.

L'Hotel Excelsior di Venezia

Nel 2015 Coima aveva rilevato il fondo Lido di Venezia II dopo che il precedente gestore Est Capital SGR era stato dichiarato insolvente e posto in amministrazione straordinaria dal ministero delle Finanze italiano. L’accordo si era concluso con un onere di debito non pagato per 137 milioni di euro, di cui 92 milioni di euro relativi all’Excelsior e 45 milioni di euro al Des Bains.

In questi anni Coima ha ristrutturato l’Excelsior, il vicino Palazzo Marconi e le spiagge di fronte alla proprietà, per le quali ha ottenuto un’ulteriore licenza di 20 anni. Nel Dicembre 2016, il gruppo inglese L+R ha acquisito la gestione dell’hotel attraverso un piano di ricapitalizzazione in collaborazione con Coima.

L’attuale vendita dell’Hotel Excelsior consentirà il rimborso integrale dei 92 milioni di euro di finanziamenti inizialmente concessi da Intesa San Paolo e Unicredit cancellando il debito esistente. L+R continuerà a gestire l’hotel e completerà i piani di riqualificazione in corso.

Il futuro dell'Hotel Des Bains

L'iconico Hotel Des Bains giace ormai dal 2010 in stato di abbandono. Est Capital voleva trasformarlo in residence di lusso ma i lavori si fermarono dopo aver sventrato gli interni. Ora, nell'ambito della transazione appena conclusasi, London & Regional Hotels ha reso disponibili ulteriori risorse destinate alla ristrutturazione dei finanziamenti originari della struttura, che si trova anch'essa al Lido. Con la ristrutturazione del debito dell’Excelsior, spiega la Nuova Venezia, Coima spera che le banche possano dare l’ok al piano di ricapitalizzazione di complessivi 150 milioni di euro finalizzato a riabilitare l’Hotel Des Bains nel rispetto della sua destinazione originaria e nell’ottica del rilancio di un patrimonio storico-culturale nazionale.

L'attuale progetto prevede 190 camere, conservazione e recupero dell’esistente e dei saloni monumentali, Spa, ripristino integrale di strutture e solai e ammodernamento della spiaggia.

L'Hotel Des Bains (foto Wikipedia)