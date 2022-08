Cinema e cucina, legame indissolubile: lo dimostra Tuesday Club

L’appetito vien… guardando! Cucina e film hanno da sempre un legame fortissimo. Il cibo e il cinema sono convivialità, storia, cultura, alleviano lo stress, fanno bene alla salute e all’umore…

Arriva dal 22 settembre nelle sale italiane con WANTED CINEMA “TUESDAY CLUB – Il talismano della felicità”, la commedia che fa venire l’acquolina in bocca a chi lo guarda e che condisce il tutto con un sorriso!

La trama di Tuesday Club

Karen (Marie Richardson) è una donna di mezza età con una famiglia felice e una bella casa, ma quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del marito Sten (Björn Kjellman) tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e del consorte, decide che è tempo di darsi una seconda possibilità: con l’aiuto delle amiche e seguendo la sua passione per la cucina, troverà un nuovo equilibrio, senza compromettere gli affetti familiari.

Un corso di cucina orientale creativa tenuto dal famoso chef Henrick Moliner (Peter Storemare) risveglia in Karen i sogni messi nel cassetto da ragazza, quando voleva dedicarsi solo all’arte culinaria. Divertendosi con altri simpatici compagni di corso, tra un sushi e una tartare, riscoprirà anche le lusinghe della seduzione, sepolte dalla routine familiare, e infine l’amore e la rinascita come donna nuova.

La ricerca del piacere, in amore come a tavola, muove il racconto con divertenti colpi di scena e una non banale analisi psicologica dei sentimenti umani. Il fortunato esordio alla regia della sceneggiatrice Annika Appelin (“Il sospetto”) vede sul grande schermo un cast di ottimi attori come Marie Richardson (“Daybreak”; “Evil”; “Eyes Wide Shut”) e Peter Storemare (“Fargo”; “Minority Report”), che rendono la vicenda magica e realistica per un film adatto a tutta la famiglia.

Una scena del film

«Amo il cibo»

Un film che crea buonumore attorno ad una vicenda di ripartenza e riscatto dopo una crisi sentimentale. Una storia che fa riflettere e divertire. «Amo i film sul cibo – dichiara Annika Appelin – Adoro mangiare, cucinare e vedere cuochi all’opera, è sensuale e artistico. Trovo che cucinare sia una metafora della vita e denoti la personalità degli individui. Spero che dopo aver visto questo film ogni spettatore, tornando a casa, ripensi ai suoi sogni di gioventù e si addormenti con un sorriso, magari dopo una buona cenetta».

Dove vederlo in anteprima

Prima della sua ufficiale uscita in sala, da quest’estate il film viene proiettato in anteprima nelle più suggestive arene d’Italia.

Qui l'elenco completo delle proiezioni.