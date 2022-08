I temporali si spostano a Sud: a rischio anche il Ferragosto

Dopo le piogge e i temporali che hanno fatto danni, soprattutto all'agricoltura, e creato disagi nel Nord Italia, il maltempo nelle ultime ore si è spostato al Centro-Sud e nelle isole e mette a rischio anche il Ferragosto.

Maltempo verso Sud: Ferragosto nel mirino

Le più colpite sono le regioni tirreniche, ma non solo: brutto tempo anche nell'est della Sardegna, in Abruzzo, in Salento e in Sicilia. Il maltempo non ha lasciato scampo nemmeno a Palermo, dove l'afa ha lasciato il posto a un violento nubifragio che ha allagato le strade del centro, creando parecchi problemi.