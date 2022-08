Estate 2022, vacanze in Lombardia: il Lago di Garda è sold out

Sold-out turistico sul più grande lago italiano con i numeri della navigazione a livelli pre-Covid. Fino a luglio si sono registrati sul Garda, oltre un milione di utenti, con un boom di oltre 42 mila bici.

Lago di Garda

Dai traghetti alle biciclette, il lago di Garda ormai è sold out

Il 2022 del Garda è migliore del 2019. Quantomeno se si considerano i dati dei flussi di navigazione delle acque.

Alla fine di luglio erano già un milione e 400mila i passeggeri dei traghetti che avevano percorso il Benaco (l'altro nome del lago di Garda) in lungo e in largo, un dato già superiore al periodo prepandemia. Nell'ultimo anno, prima dell'emergenza sanitaria i passeggeri che avevano solcato le acque del Garda erano stati 2 milioni e mezzo. «Il nostro obiettivo è dunque di bissare e persino superare quel risultato», dichiara Giuseppe Mafale, direttore della Società pubblica Navigazione Lago di Garda.

Tra i numeri del boom c'è un dato interessante: Il 90% dei visitatori sui battelli sono turisti e villeggianti stranieri. Con i mezzi di Navigarda si sono spostati anche 55mila veicoli e 42mila biciclette. Numeri impensabili in passato. In futuro la navigazione sarà implementata con l'arrivo di due nuove navi ibride e un traghetto sulla tratta Torri-Maderno. Insomma, la via d'acqua è stata scelta come alternativa al sempre più ingolfato traffico veicolare sulle direttrici Salò- Limone e Sirmione- Bardolino- Riva. E la parola chiave del futuro è quindi: ''sostenibilità'' a tutti i livelli

Ristoratori soddisfatti per l'andamento della stagione

Insomma, la stagione sul Garda sta andando a gonfie vele e a dirlo sono gli stessi ristoratori. Emiliano Piccagli, titolare di un B&B a Peschiera: «I nostri appartamenti sono prenotati fino a metà ottobre dai turisti stranieri. La stagione contininuerà quindi senza soste fino all'autunno inoltrato». Il Sindaco di Desenzano Guido Malinverno è altrettanto soddisfatto: «Impensabile trovare ad agosto un posto negli alberghi del nostro Comune; abbiamo il tutto esaurito. Le prime camere si libereranno da metà settembre in poi».