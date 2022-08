Furti negli hotel, la classifica degli oggetti più rubati nelle camere dai clienti

Non c'è solo un "grande classico", portarsi a casa gli asciugamani; nella classifica degli oggetti più rubati negli hotel c'è di tutto. Lastminute.com, il celebre sito di prenotazione viaggi online, ha diffuso la classifica degli oggetti più rubati negli alberghi dai clienti. Per farlo si è basato su un sondaggio realizzato coinvolgendo 500 strutture in tutto il mondo.

Il 95% degli hotel intervistati conferma di aver subito furti, con ben uno su 10 ospiti che torna a casa con qualche oggetto in più; furti il cui valore può essere quantificato in 5.500 euro l'anno (la cifra sale a 20.000 per gli hotel di lusso).

Furti negli hotel, ecco la classifica degli oggetti più rubati

Secondo il sito Lastminute.com in testa ai prodotti più rubati nelle camere d'albergo ci sono Asciugamani (87% ), Prodotti Beauty (60%) Stoviglie e posate (52%).

Seguono Pantofole (39%) Accappatoio (34 %) Telecomandi (28%). Anche la biancheria da letto: cuscino, piumini e materassi (23 %).

Tra i furti più strani entrano in classifica anche appendiabiti (17%), asciugacapelli, lampadine e lampade. Chiudono la classifica i furti di sveglie (5%), Telefoni (3%) Bollitori e Batterie (come quelle del telecomando) 3%. Ma anche piante e tende.

A rubare in albergo si rischiano fino a 3 anni

Il costo della stanza non include la possibilità di portare via alcun oggetto, al di fuori dei kit di saponi forniti gratuitamente. Il rischio è una denuncia per furto, un reato che secondo il Codice penale presenta pene anche fino a 3 anni di carcere.