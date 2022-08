Stromboli, dopo il nubifragio i turisti aiutano i pompieri a ripulire il fango

Turisti, residenti e Vigili del fuoco fianco a fianco per ripulire Stromboli dal fango e dai detriti. Dopo il violento nubifragio, che c'è stato nella notte tra giovedì e venerdì e che ha portato un’impressionate quantità di fango e acqua per le strade della località siciliana, tutte le persone si sono mobilitate per far ritornare al più presto la situazione alla normalità.

Turisti e cittadini insieme ai pompieri per ripulire stromboli dal fango

La furia del maltempo non ha risparmiato niente: case private, hotel, esercizi commerciali, strade, auto imbarcazioni, tutto è stato danneggiato. La Protezione Civile sta quindi mobilitando i volontari, ma servono anche attrezzi come pale, scope e palette da dare ai cittadini. Il sindaco Riccardo Gullo ha spiegato che i danni sono “ingentissimi”.

Una trentina di case sono state dichiarate completamente inagibili. Fortunatamente non ci sono state vittime. Non c’è stato però il temuto fuggi fuggi dei turisti e si lavora senza sosta perché tutto possa tornare alla normalità.

Il maltempo ha colpito duramente Stromboli

Il maltempo ha colpito duramente il borgo nella notte tra giovedì e venerdì. In particolare una frana, composta in prevalenza da fango e acqua, è scesa lungo la montagna e si è riversata nelle case arrivando in alcuni casi anche a riempire di fango i seminterrati, travolgendo sul suo cammino, auto e barche.