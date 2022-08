Mobilità sostenibile, a Sorrento arrivano i risciò elettrici

Turismo sostenibile, transizione energetica, mobilità elettrica e cicloturismo: questi i temi del convegno "La Penisola Sorrentina sulla strada del turismo sostenibile". L'incontro si è tenuto in questi giorni a Sorrento Comune campano della Città metropolitana di Napoli.

Risciò elettrici a Sorrento per il "turismo dolce"

Il convegno, organizzato da Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, Expedia, player di riferimento per il mondo hospitality, Travel Etcetera, tour operator attivo sulla costiera sorrentina e amalfitana e col patrocinio del Comune di Sorrento, amministrazione pubblica da sempre attenta al tema della sostenibilità, è incentrato sulla mobilità elettrica a 2, 3 e 4 ruote e sulla necessità di preparare le infrastrutture della costiera sorrentina ad accogliere un numero sempre maggiore di e-driver, potenziando l’utilizzo delle e-bike così come della nautica come alternativa agli spostamenti dei turisti.

Gli organizzatori: «Grande interesse del turismo per Sorrento»

Gli organizzatori del convegno vedono grandi potenzialità turistiche in Sorrento: «La mobilità sostenibile e il turismo sono due facce della stessa medaglia - ha dichiarato Marco Fogliamanzillo, founder di Travel Etcetera ad Askanews - Sempre più il turista cerca un certo livello di attenzione in termini di sostenibilità rispetto alla meta della vacanza e sempre più la mobilità sostenibile diventa una parte integrante di questa offerta che è in grado di intercettare questa esigenza».

«I dati raccolti dai più grandi operatori del settore turistico dimostrano come l’interesse di turisti internazionali per Sorrento è in grande crescita - ha sottolineato Davide Damiani, responsabile Pr Repower, intervistato sempre da Askanews - In particolare turisti da Usa, Canada e Uk e nuovi mercati come il mercato scandinavi e si rivedono turisti australiani e brasiliani».