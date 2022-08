Bottega Prosecco Bar & Caffè sbarca all’aeroporto di Londra Stansted

Aperto un nuovo Bottega Prosecco Bar & Caffé nell’area partenze dell'aeroporto di Londra Stansted in Inghilterra. Il nuovo bar è gestito da SSP UK, uno tra i principali operatori dedicati alla gestione dei punti vendita di food e bevande nel canale travel.

Il bancone della Bottega Prosecco Bar all'aeroporto di Stansted

Bottega Prosecco Bar & Caffè sbarca a Stansted

Il format di wine bar di alta qualità, ideato da Bottega nel 2014, viene proposto all’interno di uno dei principali scali londinesi. I viaggiatori avranno quindi la possibilità di degustare i vini Bottega in abbinamento con alcune specialità gastronomiche della tradizione veneta e italiana, che include una gamma di piatti da condividere: tagliere di affettati, tagliere di formaggi e tagliere di salmone scozzese (in omaggio al Regno Unito). La proposta include anche caffè, cappuccino e prodotti panificati.

Il concept di Prosecco Bar

Prosecco Bar è un concept creato da Bottega con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro Paese e di gratificare il palato del consumatore. Nello specifico viene riproposta la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un’osteria informale, dove i cibi vengono presentati sia come “cicheti”, ovvero stuzzichini da consumare al bancone, sia come piatti più strutturati da servire ai tavoli. L’abbinamento con il Prosecco, privilegiato per la sua versatilità, e con altri vini italiani chiude il cerchio e contribuisce a rendere ogni momento breve o lungo, trascorso in un bacaro, un’esperienza piacevole che arricchisce lo spirito e rinfranca l’animo. Bottega Prosecco Bar è quindi un’evoluzione di questa filosofia che, estrapolata dalla realtà veneziana, è riproducibile in tutto il mondo.

«Bottega è un brand di grande successo, con cui collaboriamo da quattro anni. Siamo lieti di aver aperto un'altra location a Stansted - ha dichiarato Cathy Granby, Business Development Director di SSP UK & Irlanda - il marchio è molto apprezzato dai passeggeri e offre una nuova esperienza premium per coloro che passano da Stansted, offrendo a ciascuno l’opportunità di regalarsi qualcosa di speciale prima del volo».