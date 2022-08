Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda ceduto alla Cassa Depositi e Prestiti

Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda di Gargnano, in provincia di Brescia, è stato ceduto al “Fondo Turismo 2” (FT2) istituito da Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione ammonta a 59 milioni di euro e prevede contestualmente un contratto di retrolocazione lungo 30 anni che riserva al locatario, il gruppo Lefay Resorts, anche la possibilità di riscattare il complesso, trascorso il primo settennato di affitto.

Il “Fondo Turismo 2” di CDP è nato a dicembre 2020 proprio con l’obiettivo di portare avanti operazioni di “sale & lease back” necessarie per supportare la crescita e il consolidamento delle gestioni nazionali di società immobiliari nei settori turistico, alberghiero, ricettivo e ricreativo.

Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda è del Fondo Turismo 2

Sin dall’apertura nel 2018, il resort cinque stelle lusso ha collezionato una serie di importanti riconoscimenti grazie all’attenzione riservata alla sostenibilità e alle strutture della Spa, che sono immerse in un parco di 11 ettari.

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, costruito 14 anni fa, è stato eletto nel 2018 l’hotel più sostenibile d’Europa ai “World Boutique Hotel Awards” di Londra e come “Luxury Eco Resort” europeo ai “World Luxury Hotel Awards” di Bali. Da migliore Spa di tutta Europa, nel 2021 il resort si è aggiudicato il premio di migliore destinazione benessere al mondo (Worldwide Health & Wellness Destination of the Year) ai World SPA & Wellness Awards 2021, diventando un punto di riferimento e una destinazione molto richiesta a livello mondiale. Ai suoi ospiti riserva un’atmosfera dal design contemporaneo, uno straordinario comfort, una cucina di alto livello e trattamenti innovativi.

Il periodo del lockdown imposto dalla pandemia è stato utilizzato per migliorare ancora di più l’accoglienza grazie al rinnovamento di camere, lobby, reception e numerosi spazi a disposizione degli ospiti, compresi bar e ristoranti.

Le nuove risorse serviranno al gestore per sviluppare nuove iniziative imprenditoriali

Il Ceo del gruppo Lefay Resorts & Residences, Alcide Leali, ha precisato che le risorse economiche ricavate dall’operazione di vendita del resort di Gargnano con Cdp serviranno per sviluppare nuove iniziative, tra le quali spicca la nuova struttura a Montalcino, in provincia di Siena, dove sorgerà il nuovo Lefay Resort Toscana (con un investimento vicino ai 17 milioni di euro), la terza struttura in Italia dopo il Lefay Resort & Spa Lago di Garda a Gargnano e il Lefay Resort & Spa Dolomiti a Madonna di Campiglio.

Per il futuro è già peraltro in itinere anche una quarta apertura, questa volta fuori dai confini nazionali, nella località svizzera di Crans Montana.