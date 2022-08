Centodieci anni di attività ininterrotta e mai un giorno di ferie fino a quest'anno. All'Hostaria, storico locale di Auronzo di Cadore (sito in Vento in provincia di Belluno), ha deciso di chiudere i battenti per prendersi un (breve) periodo di meritato riposo. L'attuale proprietario Francesco Corte Metto e la moglie, Carmen, hanno infatti deciso di staccare dal bancone per qualche giorno. «Ci siamo concessi una vacanza in moto», hanno dichiarato al Corriere della Sera.

All'Hostaria, locale di Auronzo di Cadore in Veneto

Storico bar chiude per ferie dopo 110 anni

Si tratta quindi di un "evento storico" per il bar, situato per la precisione in via Cella 39, gestito ormai da cinque generazioni dai parenti di Francesco Corte Metto. Un locale che finora ha chiuso solo la domenica in bassa stagione, ma restando aperto 7 giorni su 7 d’estate. Tra l'altro il locale lavora intensamente, apre i battenti alle 5 e chiude a notte inoltrata.

L'annuncio, che ha colto di sorpresa, avventori e storici clienti, è stato dato tramite social dalla figlia dei due proprietari, Valentina Corte Metto.

«Siamo diventati un punto di riferimento per il paese - raccontato Francesco al Corriere della Sera - Lavoriamo con gli operai, gli infermieri o i dipendenti comunali che sanno di trovarci aperti, non solo con i turisti che passano. La mattina alle 4 metto in forno le brioches e mi preparo per fare i caffè, sistemo le sigarette e apro la serranda. Poi si passa agli aperitivi con i cicchetti e così via, offriamo un servizio continuato ai clienti».

«Le ore di lavoro iniziano a farsi sentire, ho 61 anni ed i ritmi pesano - ha ripreso Corte Metto - Inoltre non è più remunerativo come una volta, per fortuna noi siamo un’attività familiare e questo ci aiuta tanto. Ora è mia figlia ad aver preso le redini e non posso che esserne contento».

È stata proprio Valentina a "costringere" i genitori ad andare in ferie.