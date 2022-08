“Riccione come Marsiglia”, botta e risposta tra Emis Killa, sindaco e albergatori

«Riccione è diventata Marsiglia. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono». Queste le parole utilizzate da Emis Killa su Twitter che di fatto hanno scatenato la polemica legata alla sicurezza della nota località turistica dell'Emilia Romagna. Alle sue parole ha infatti replicato la sindaca di Riccione Daniela Angelini: Non so che film abbia visto e da quanto Emis Killa non venga a Riccione» . E alle sue parole si sono poi aggiunte anche quelli degli albergatori: «Guardiamo ai numeri degli interventi delle Forze dell'ordine; quello è un dato oggettivo. Il resto è soggettività», ha dichiarato Bruno Bianchini di Federalberghi.

Emis Killa (Foto Facebook Emis Killa)

Sicurezza: “Riccione è diventata pericolosa come Marsiglia”

Hanno fatto molto discutere le parole utilizzate dal noto rapper Emis Killa per descrivere la città di Riccione: il cantante ha paragonato la località della Riviera Romagnola a Marsiglia e sollevato il tema della sicurezza in città e scatenando la reazione delle istituzioni e degli albergatori.

Un anno fa emerse con forza il problema delle baby gang, che adesso – stando a chi frequenta quotidianamente la città – sembra in gran parte arginato.

La replica di sindaco e albergatori

La replica a Emis Killa da parte della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, non si è fatta attendere: «Non so che film abbia visto e da quanto Emis Killa non venga a Riccione. La sua descrizione non corrisponde a ciò che è la nostra città quest’anno. Sono sindaco dalla metà di giugno e la sicurezza è sempre stata una priorità della nostra Giunta. Invito Emis Killa a venire a Riccione in questo periodo, dopo le 18. Così può rendersi conto di essersi fatto un’idea sbagliata».

Alle sue parole si sono poi aggiunte quelle di Bruno Bianchini di Federalberghi, intervistato dal Corriere di Bologna, che ha così replicato al rapper: «Ho smesso di seguire quello che scrivono sui social artisti e altri personaggi. Il mio consiglio è di guardare i numeri degli interventi delle forze dell’ordine, quello è un dato oggettivo. Il resto è soggettività».

Lo stesso Bruno Bianchini ha aggiunto: «Se parliamo di percezione, le riporto qualche idea dei miei colleghi». Poi, ha letto alcuni dei messaggi infastiditi che gli operatori di settore si stanno scambiando in chat: «È innegabile che quest’anno sia andato molto meglio dello scorso”. E ancora: “Quella di Emis Killa è un’immagine che non corrisponde alla realtà, ma è quella che passa agli occhi delle persone».

Bianchini ha poi concluso sulla questione: «Sarebbe interessante sapere questo Emis Killa quando è venuto a Riccione l’ultima volta».