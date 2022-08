Enogastronomia, cultura e spettacolo: ecco le “Stelle d’Italia 2022”

Non è solo una spettacolare reunion capace di chiamare a raccolta i migliori pasticceri e lievitisti italiani, “La Notte del Panettone in riva al Mare”, in programma a Minori, località salerinitana sulla Costiera Amalfitana, martedì 30 agosto, è anche l’occasione per premiare chi, nell’ambito della cultura, dell’eno-gastronomia e dello spettacolo, si sia distinto con il proprio percorso professionale.

La giuria dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano ha quindi annunciato i nomi dei protagonisti che saliranno sulla gradinata della Basilica di Santa Trofimena per ricevere il Premio “Stelle d’Italia 2022”. La serata verrà presentata dal giornalista Peppe Iannicelli.

Da sinistra Vitolo, Biasetto, Da Vinci, Di Tommaso, Di Costanzo

Stelle d’Italia 2022, ecco i premiati

Per la sezione “Cultura” l’ambìto riconoscimento andrà a Giuseppe Di Tommaso, giornalista e inviato di Rai1.

Per quella dell’“Enogastronomia” sarà premiato Nino Di Costanzo, chef e patron del ristorante due Stelle Michelin “Danì Maison” di Ischia.

Per la sezione “Spettacolo” il premio “Stelle d’Italia” andrà a due grandi interpreti: l’attrice di teatro e cinema, Anna Rita Vitolo, e all’artista e cantante Sal Da Vinci.

Un premio speciale, quello dedicato al “Maestro Alfonso Pepe, una stella per sempre”, sarà assegnato al relais dessert e già campione del mondo di pasticceria Luigi Biasetto.

Gli organizzatori: «Onoriamo chi ha portato in alto il nome dell’Italia»

«Dopo il grande successo della prima edizione de “La Notte del Panettone in riva al Mare”, ritorneremo a vivere un giorno speciale per Minori” - ha dichiarato il pasticciere Sal De Riso, fra gli organizzatori del prestigioso evento - Anche quest’anno abbiamo voluto premiare chi con il talento, l’impegno, la professionalità e la dedizione sia riuscito a portare in alto il nome dell’Italia».

Anche Claudio Gatti, presidente dell’Accademia, ha espresso la propria soddisfazione per il parterre dei premiati: «Noi dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano siamo attenti a promuovere non solo i professionisti dell’arte bianca, ma chiunque in Italia riesca a raggiungere risultati prestigiosi nel proprio campo».