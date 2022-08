Hong Kong, riapre la storica funicolare panoramica

Il Peak Tram, la storica e iconica funicolare di Hong Kong ha riaperto i battenti dopo un lungo restauro. Trasporta turisti e residenti ai livelli superiori dell'isola di Hong Kong permettendo loro di godere di una spettacolare vista sulla città. Correndo da Garden Road Admiralty a Victoria Peak attraverso i Mid-Levels, fornisce il percorso più diretto e offre una bella vista sul porto e sui grattacieli di Hong Kong.

Il Peak Tram di Hong Kong

Hong Kong, riapre la spettacolare funicolare

Fra le icone turistiche di Hong Kong, il Peak Tram riapre al pubblico dopo una lunga ristrutturazione. La funicolare panoramica sulla metropoli asiatica fu fatta costruire dalla corona britannica nel 1888. Nel XX° secolo è diventata poi uno dei modi più semplici e affascinanti per ammirare la bellezza dell’ex colonia di sua maestà.

Era stata chiusa nel giugno del 2021 per un ammodernamento della linea e per la sostituzione delle carrozze.

Il nuovo Peak Tram ha conservato il suo antico fascino

Il nuovo Peak Tram conserva tutto il suo fascino di opera in stile coloniale. Le carrozze della funicolare sono tornate verdi come in origine ma sono più grandi, confortevoli e dotate di enormi vetrate panoramiche. Dalla estremità nord della Hong Kong Island la funicolare raggiunge Victoria Peak, il punto più elevato dell’ex colonia britannica. Lungo il percorso per i turisti una vista impagabile sulla baia e sui grattacieli del distretto di Kowloon.