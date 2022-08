Caro energia e bollette alle stelle? In Romagna ci sono hotel che vogliono far pagare l'aria condizionata

Il caro energia non ferma la sua corsa e per bar, ristoranti e alberghi diventa sempre più difficile far fronte alle bollette. Così c'è chi, messo alle strette, pensa a decisioni forti per riuscire ad andare avanti. Una di queste arriva da Rimini, raccontata dal Corriere di Romagna, dove la famiglia Pazzini, che nella città della Riviera gestisce gli hotel Gioia e Confort, sta pensando di far pagare ai suoi ospiti una quota extra per l'aria condizionata.

Bollette triplicate: gli ospiti pagano l'aria condizionata

Quello che sta vivendo la famiglia Pazzini è la fotografia di tante altre situazioni che si trovano ad affrontare gli albergatori di tutta Italia. Rispetto al 2021 le bollette di luce e gas dei due alberghi sono triplicate. Oltretutto, l'estate è stata caldissima e l'aria condizionata è praticamente sempre rimasta accesa. Risultato? Una vera e propria stangata.

Qualcosa si dovrà pur fare e allora ecco la possibile soluzione. «Stiamo pensando di mettere l'aria condizionata a pagamento dal prossimo anno - hanno spiegato - Qualche euro al giorno per chi la vuole, così da coprire quello che è il costo per noi».

E nel frattempo qualcosa è già stato fatto: la temperatura è stata alzata da 24 a 26 gradi. «Qualche lamentela ci sarà, ma non possiamo fare altrimenti», hanno aggiunto.