Il Financial Times sceglie le 25 migliori gelaterie al mondo: 4 sono italiane

Il patrimonio gastronomico italiano, si sa, è infinito e caratterizzato da moltissime eccellenze. Tra queste si può annoverare, senza dubbio, il gelato. E lo sanno bene anche al di là della Manica. Così il Financial Times, quotidiano britannico, nella sua lista delle 25 migliori gelaterie al mondo non ha potuto ignorare l'Italia, inserendo quattro destinazioni del Belpaese. Scopriamole insieme.

La Gelateria della Passera di Firenze

Tra le 25 scelte dal Financial Times, c'è la Gelateria della Passera, che sorge in via Toscanella a Firenze. Si tratta di un indirizzo storico o meglio già particolarmente noto (in fondo ha aperto "soltanto" nel 2010), che può fregiarsi anche dei Tre Coni del Gambero Rosso. Lo spazio è ridotto e la fila è sempre lunghissima. Il motivo? Gelati artigianali e biologici che sanno spaziare tra tradizione e proposte originali. Merito del lavoro di Cinzia Otri, che si è affacciata al mondo della gelateria soltanto una decina di anni fa.

Gelateria della Passera

Il Gelatauro di Bologna

Nella lista del quotidiano britannico appare anche Il Gelatauro di via San Vitale a Bologna. Fondato nel 1998, ha la sua forza nell'utilizzo di frutta fresca di stagione e ingredienti di altissima qualità. Oltre alla proposta dei gelati, Il Gelatauro offre cioccolati, biscotti e pasticceria.

Il Gelatauro

Günther a Roma

Non poteva mancare un gelato nella Capitale. Il Financial Times per Roma ha scelto Günther, che ha vari indirizzi in città. Anima del progetto è Günther Rohregger, nato in Alto Adige, dove ha lavorato come falegname e come maestro di sci. Trasferitosi nel Lazio per amore, ha deciso di cambiare vita e scommettere sul gelato. Il gusto da provare? Il Pino mugo, fatto con panna e olio essenziali di aghi di pino mugo.

Günther a Roma

Il Caffè Sicilia di Noto

Ultimo del quartetto, non per importanza, il Caffè Sicilia di Noto, in provincia di Siracusa. Attività storica, con 130 anni alle spalle, è un punto di riferimento sia per cannoli e cassate, sia per granite e gelati, che spesso si sposano con la tradizionale brioche. Anche qui si punta sia sul classico, limoni e mandorle, sia su spezie più inusuali per il gelato, come lo zafferano.

Granita e brioche al Caffè Sicilia