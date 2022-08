Il 30 agosto Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice si unisce a Variety per festeggiare l’inaugurazione della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La festa privata, giunta alla sua 13° edizione, Cinema Danieli, An unforgettable Love Story avrà luogo nella cornice mozzafiato del Ristorante Terrazza Danieli, con vista panoramica sulla Laguna di Venezia.

L'Hotel Danieli

L'Hotel Danieli celebra la Mostra del cinema di Venezia con un evento esclusivo

Alberto Fol, Executive Chef del Ristorante Terrazza Danieli dell’Hotel Danieli, renderà omaggio al Cinema Danieli, al Bicentenario e all’attrice statunitense Julianne Moore, nominata quest’anno presidentessa di giuria del Festival. Vincitrice dell’Oscar (Still Alice, 2014), del Bafta e del premio Emmy, Julianne Moore è celebre per la sua versatilità e per le tante memorabili interpretazioni nel cinema e nella televisione. È la prima attrice americana a essere stata premiata con i massimi premi per l’interpretazione ai festival di Berlino (The Hours, 2002), Cannes (Maps to the Stars, 2014) e Venezia (Lontano dal paradiso, 2002).

Le proposte culinarie e gli abbinamenti mixology

Tra le proposte gourmet elaborate da Fol ritroviamo piatti che richiamano la Venezia di un tempo, come il risotto allo champagne accompagnato dalla zuppa di pesce alla Chioggiotta e Sua Maestà il baccalà; e la passione che contraddistingue la città, come poncho delle dolomiti dorate, i gamberi alla bellini e il gelato al fior di latte e frutti rossi. Non mancheranno poi i classici intramontabili come i blinis panna acida e caviale Calvisius, il foie gras con mosto d’uva e insalata floreale e il celebre branzino al sale con il suo fumetto montato all’aneto e il filetto alla Wellington.

Roberto Naccari, head barman dell’Hotel Danieli, saprà accompagnare le creazioni culinarie del cuoco con un’interessante idea di mixology. Durante la serata verrà servito infatti “Lioness Julianne”, il cocktail ispirato all’attrice Julianne Moore, presidentessa della Giuria della Mostra di quest’anno. Un drink elegante nei tratti come il colore viola sprigionato dalla crema di violetta bitott e piacevolmente rinfrescante e vivace grazie all’aggiunta di Prosecco Superiore Bisol1542 e dal tocco di lime fresco spremuto. Verrà inoltre servito “Rosso Danieli”, realizzato in occasione dell’anniversario dei 200 anni dell’Hotel. Ispirato ad antiche ricette, il cocktail celebrativo Rosso Danieli unisce Gin e Vermouth con gocce di Bitter ed infuso di cannella, chiodi di garofano e noce moscata ed è guarnito con menta e arancia. Un drink da aperitivo dal sapore intenso e aromatico, da assaporare sulla magnifica terrazza del Danieli che offre una vista mozzafiato sulla laguna.

Lioness Julianne

La 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia dall’31 agosto all’10 settembre 2022. La Mostra è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori Cinematografici). Si propone di favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, in uno spirito di libertà e di dialogo. Una sezione è dedicata alla valorizzazione di operazioni di restauro di film classici per contribuire a una migliore conoscenza della storia del cinema, in particolare a vantaggio del pubblico dei giovani.

L'Hotel Danieli sta celebrando il suo duecentenario

Da Ottobre 2021 a Ottobre 2022 l’Hotel Danieli festeggia il proprio 200° anniversario. Nel 1822 infatti, Giuseppe Dal Niel affittò parte di Palazzo Dandolo, descritto come “il più nobile palazzo di Venezia” per la sua orgogliosa architettura gotica e per la posizione privilegiata che si affaccia sulla laguna, e lo convertì in albergo dandogli il proprio soprannome “Danieli”

Hotel Danieli non è un semplice albergo, ma è un luogo che racchiude in sé, oltre ai suoi 200 anni di storia nell’hôtellerie, anche anime diverse: l’architettura, l'arte e la bellezza di opere straordinarie; il cinema con i tanti indimenticabili film ambientati nelle sue sale quattrocentesche (ne sono esempi Moonraker - Operazione Spazio (1979) con Roger Moore, The Tourist di Florien Hunckel von Donnersmarck (2010), Una breve vacanza di Vittorio De Sica (1973), Mancia competente di Ernst Lubitsch (1931) e molti altri ancora); le tante star che qui hanno soggiornato per momenti privati e feste mondane (come quelli organizzati dalla celebre Elsa Maxwell) e la memoria di accadimenti e di protagonisti storici che hanno reso l’hotel il proprio nido d’amore. Ricordiamo infatti che Maria Callas ha incontrato Aristotele Onassis proprio al Danieli durante una delle rinomate feste della Maxwell.

La loro storia d’amore è solo una delle tante che si sono susseguite, come quella tra Eleonora Duse con Gabriele D’Annunzio e ancor prima quella dell’anticonformista scrittrice francese George Sand, Alfred De Musset e Pietro Pagello.