La Scugnizza di Pizza&Other sbarca a Taiwan

Multinazionali tascabili, così sono efficacemente definite quelle realtà che pur permanendo piccole per dimensionamento aziendale, sanno espandersi nel mondo e conquistare posizionamento distintivo laddove vanno ardimentosamente ad insediarsi nel mondo.

A pieno titolo è da considerarsi eminente multinazionale tascabile l’azienda Pizza&Other con sede in Campania e mercati in tutto il mondo.

Pizza & Other è frutto sapiente dell’incontro, correva l’anno 2014, tra Girolamo Morano, manager con trentennale esperienza alla guida di aziende del settore alimentare dei surgelati, e Pasquale Masi, sapiente conoscitore della pizza napoletana e fondatore del sito produttivo.

Pizza surgelata in tutto il mondo

Cosa fa Pizza&Other? Pizza&Other fa (bisogna dire produce !?!) le pizze napoletane ed altri prodotti da forno, secondo il metodo normale con cui il pizzaiolo napoletano farebbe la pizza da servire ai clienti in pizzeria.

Alla tradizione rispettata fa da corollario l’utilizzo di moderne attrezzature atte a supportare, ma non a sostituire, l’expertise del pizzaiolo.

Il valore aggiunto precipuo dell’impresa è la surgelazione, mediante la quale le pizze appena sfornate, posti gli opportuni accorgimenti e l’osservanza della catena del freddo, sono pronte per arrivare ovunque in Italia e nel resto del mondo. Attualmente l’export vale circa il 30% delle pizze prodotte. Mercati principali Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Malta, Stati Uniti.

La Scugnizza a Taiwan

Nel solco dell’espansione world wide è imminente l’apertura (1° settembre) della prima Pizzeria Scugnizza a Taipei, in Taiwan.

Ciò avviene in collaborazione con l’imprenditore taiwanese David Huang, chairman di Sapori Italiani Foods Co. Ltd, che si è dato l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare il mercato della pizza taiwanese offrendo al pubblico locale un prodotto di qualità superiore, salutare e gourmet in grado di distinguersi da tutta l’offerta degli operatori locali del settore. «Scugnizza Napoli Gran Gourmet rappresenta una vera rivoluzione - afferma David Huang - Il nostro quartier generale, in partnership con la società taiwanese ASE Group, si trova a New Taipei City, e il luogo ha la stessa atmosfera di Napoli. Con Scugnizza porteremo in ogni angolo di Taiwan il profumo ed il sapore della pizza tradizionale napoletana».

David Huang ci tiene molto ad offrire ai propri clienti un’esperienza gourmet che offra i sapori autentici della cucina Mediterranea.

Una vasta gamma

Girolamo Morano ha fondato Vera Pizza Napoli nel 2015, con il supporto commerciale di Pizza&Other, grazie alla quale ha velocemente sviluppato la propria distribuzione internazionale. «Scugnizza è uno dei marchi a cui sono più affezionato; ad oggi accompagniamo tre cataloghi con una vasta gamma di pizze gourmet, snacks e altri prodotti tipici napoletani studiati per valorizzare l’antica arte pizzaiola napoletana e le sue tecniche di produzione combinate con le tecnologie di surgelazione più avanzate», precisa Girolamo Morano.

Negli ultimi due anni il gruppo è cresciuto proprio grazie agli investimenti in digitalizzazione ed internazionalizzazione, che hanno consentito a Vera Pizza Napoli di trovare partner trade in Germania, Francia, Belgio, Svezia, Usa, Canada e, adesso Taiwan.

Non sfugge all’occhio occidentale quanto poco tranquilla sia al momento la situazione a Taiwan. A maggior ragione è encomiabile la vis imprenditoriale di David Huang e Girolamo Morano. All’opening del primo settembre, a Taipei, davvero si potrà dire… si vis pacem, para… pizzam!!!