Tragedia in vacanza: bambina italiana di 7 anni muore travolta da una statua

Una tragedia da lasciare senza parole. Lavinia Trematerra, bambina italiana di 7 anni, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 26 agosto, dopo essere stata travolta da una statua di marmo. Stava giocando nel giardino di un albergo di Monaco di Baviera, in Germania, dove si trovava in vacanza con i genitori.

Travolta da una statua, muore bambina di 7 anni

La ricostruzione di quanto accaduto è nelle mani delle autorità tedesche, ma secondo le prime testimonianze la bambina si trovava in quel momento del giardino insieme al padre quando sarebbe stata travolta dalla statua, sembra non fissata al terreno. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

«Sei e sarai sempre il nostro Angelo. Rip in pace Amore della nostra vita», hanno scritto i genitori sui social.