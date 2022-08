Il caso di Terracina, dalla Bandiera Blu al divieto di balneazione

Quella 2022 non sarà certo ricordata come un'estate facile per Terracina, comune costiero della provincia di Latina. A luglio è stato infatti arrestato per corruzione il sindaco Roberta Tintari, al termine di un'indagine che ha messo sotto accuso molte delle figure che hanno amministrato la città negli ultimi anni. Ora invece i riflettori si sono accesi sul suo mare, colpito nelle ultime ore da un divieto di balneazione firmato dal Commissario prefettizio.

Terracina

Mare inquinato, a Terracina arriva il divieto di balneazione

L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha presentato i risultati delle analisi effettuate il 24 agosto su alcuni campioni d'acqua prelevati nel mare di Terracina, che hanno rilevato la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Una situazione simile a quanto accaduto nelle scorse settimane a Rimini.

Da qui la decisione di vietare la balneazione in un tratto costiero di 500 metri i a destra del Fiume Portatore. Questo si aggiunge ad altri divieti già in essere da maggio, nella zona della foce del fiume e del porto.

E la Bandiera Blu?

A preoccupare, oltre al danno momentaneo in un momento in cui ancora non si è conclusa la stagione estiva, c'è anche il rischio di perdere la Bandiera Blu. Da otto anni infatti Terracina ottiene l'ambito riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) a località balneari e porti turistici che rispettano diversi criteri in ambito di sostenibilità e qualità ambientale. La speranza è che l'attuale situazione non porti alla perdita del riconoscimento.