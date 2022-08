Estate, sorridono i rifugi: tanti in quota e boom delle ebike

Sorride e parla di un'estate unica, da scrivere negli annali dei rifugi di montagna. «Ai primi di agosto - racconta Francesco Tagliaferri, gestore del rifugio Tagliaferri in alta Val di Scalve - avevamo già raggiunto presenze di tutto il 2021, pur con le note difficoltà dovute alla scarsità d'acqua, anche in quota. Gli appassionati continuavano a salire - ogni giorno - anche solo per trascorrere qualche ora al fresco. E così è stato per tutto il mese di agosto. Oggi possiamo dire di avere superato tutte le più rosee previsioni, con centinaia di persone quotidianamente fra le nostre vette. Soprattutto giovani e donne».



Tanti gli stranieri: austriaci e tedeschi

Ma non è stata l'unica sorpresa delle 2022. Solo italiani? «Macché - risponde Francesco - da noi sono saliti austriaci, tedeschi e anche gruppi di olandesi. Arrivavano ad Orio al Serio (Bg), noleggiavano un van e poi partenza dal Vò per raggiungere il Rifugio. Sosta di un paio di notti e poi via in altre strutture delle Orobie bergamasche. Gran pienone, manco a dirlo, favorito dal caldo».



Stagione ottima anche in Val Camonica e in Trentino

Stessa situazione nei rifugi della Val Camonica, dal Tita Secchi al Premassone fino al Tonolini e al Garibaldi. Ritornello che si ripete in Trentino nelle meno conosciute, ma tutte da scoprire, Val Rendena e Val Concei a ridosso del Lago di Ledro, così come al Passo di Tremalzo. Anche in queste realtà tanti italiani e, soprattutto, giovani tedeschi. Certo è presto per tirare le somme di una stagione che per la montagna è alle ultime battute (a metà settembre si chiude). Ma se c'è un settore turistico che non può lamentarsi - al pari dei laghi e del mare - è quello delle vette.



Boom delle ebike

In futuro dovrà però fare i conti con una rinnovata richiesta di ammodernamento delle strutture e di messa in sicurezza dei sentieri escursionistici, riservati a chi ''scarpina'' e ai ciclisti. Perché un’altra delle sorprese di questa pazza- caldissima estate, sono stati gli appassionati delle ebike , sempre più numerosi e ''veloci'' alla scoperta di splendidi percorsi fra natura e testimonianze storiche.