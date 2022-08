Milano, quartiere che vai estate che trovi

Per i turisti, Milano cerca di rimanere aperta anche (e soprattutto) d'agosto. Il capoluogo lombardo ha dato il via a una campagna di comunicazione rivolta ai visitatori stranieri e italiani puntando sulle attrattività dei quartieri.

Ogni quartiere un’estate diversa

«Perché - dicono a Palazzo Marino - ogni zona ha la sua estate e merita di essere scoperta e vissuta per apprezzare l'identità unica che si propone con originalità, attraverso una ricca proposta di attività, eventi, itinerari e tour guidati».

Le affissioni - e la Metro Lilla - che punteggiano la città raccontano Brera, i Navigli, Porta Romana, Porta Venezia e Sarpi-Chinatown. Attraverso un semplice QR code, che rimanda al sito yesmilano.it, si possono scoprire calendari, curiosità e approfondimenti riguardanti il quartiere di interesse.



Tanti eventi sportivi

L'estate a Milano punta anche su una ricca serie di eventi sportivi, dall'inizio del campionato di calcio il 13 di agosto con Milan-Udinese, all'Eurobasket Fiba di settembre fino al centenario del gran premio di Monza dal 9 all'11 di settembre. Insomma, anche d'agosto Milano vuole raccontare il ricco patrimonio delle zone veicolando un'idea di città che vuole essere policentrica, inclusiva e ricca di opportunità turistiche.



Una città sempre al passo con i tempi

Sotto il Duomo non solo industria, terziario, moda, commercio, ma anche un altro mondo ricco di proposte turistiche ed enogastronomiche grazie a Milano&Partenrs l'agenzia di promozione ufficiale del Comune. Si tratta di una associazione fondata da Palazzo Marino, dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Nasce in collaborazione con imprese locali, global brand, università, istituzioni culturali e altri enti pubblici e privati. Obiettivo: promuove il brand YesMilano nel mondo per attrarre nuovi visitatori, talenti e imprese.