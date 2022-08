Osteria, mercato e liquori: a Milano apre Il Marchese

Il 15 settembre aprirà i battenti in via dei Bossi 3, a Milano, il ristorante e cocktail bar Il Marchese-Osteria, Mercato e Liquori.

Ubicato nelle vicinanze del Teatro alla Scala, alle porte di Brera, rappresenta la “sede” milanese de Il Marchese di via di Ripetta a Roma, nato per omaggiare il celebre film “Il Marchese del grillo”, interpretato da Alberto Sordi.

Opulento e popolare, come Roma

Lorenzo Renzi e Davide Solari, i proprietari romani D.O.C., hanno realizzato una grande casa elegante e curata, dall’allure francese, ma che non tralascia le proprie radici. Partendo dal rispetto della struttura ospitante, di stile neoclassico, sono state ricreate le due anime che caratterizzano il ristorante: quella sontuosa e opulenta della Roma papalina e l’altra, più verace e rustica, propria del popolo.

Grande coerenza c’è infatti tra il progetto del locale romano e quello milanese: il fil rouge di entrambi è dato dall’artigianalità tutta italiana degli allestimenti, disegnati su misura, e da un design accogliente dalle caratteristiche inconfondibili.

Tradizione e contemporaneità

A Milano come nella Capitale, la filosofia culinaria del ristorante, rinomato per essere anche il primo Amaro Bar d’Europa con oltre 600 amari, è basata sulla tradizione romana interpretata in chiave contemporanea da Daniele Roppo, cuoco cresciuto con la passione per la cucina trasmessagli da sua nonna, che proprio in compagnia dei film di Alberto Sordi ha trascorso gran parte della sua adolescenza.

Perché Milano?

La scelta di “esportare” il brand de Il Marchese a Milano arriva dopo due anni di grandi sfide per il settore della ristorazione e, più in generale, del turismo: è una avventura che i proprietari Renzi e Solari hanno fortemente voluto con grande entusiasmo e determinazione.

Il progetto milanese sarà una versione ampliata del ristorante romano, con performance musicali live di sottofondo, un piccolo e prezioso “ristorante nel ristorante” (dove si potranno avere uno chef e un barman a disposizione) e una grande ulteriore sala con affaccio su strada che sarà possibile riservare per eventi.

Lo scorso autunno gli apprezzamenti sono arrivati anche dalla First Lady Jill Biden e dalla Première Dame Brigitte Macron, che durante la permanenza a Roma per il G20 si sono incontrate proprio a Il Marchese, visita che ha acceso i riflettori di tutta la stampa internazionale.

Oggi, l’obiettivo è conquistare a colpi di amatriciana e ottimi cocktail il cuore dei milanesi.