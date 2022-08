Roma nelle top ten dei borseggiatori. La stazione di Roma Termini ha l'ottava percentuale più alta di denunce di borseggiatori al mondo, mentre la Fontana di Trevi è al terzo posto fra i luoghi con il maggior numero di recensioni di borseggiatori in assoluto. È il risultato dell'ultimo studio di Money.co.uk che ha analizzato il numero totale di recensioni su Tripadvisor per attrazioni e stazioni di trasporto popolari in tutto il mondo e lo ha confrontato con il numero di recensioni che segnalano la presenza di scippatori.

La stazione di Roma Termini all'ottavo posto al mondo per denunce di borseggi

Al primo posto c'è invece Benidorm, destinazione molto popolare per i turisti, ma il suo mercato locale ha sviluppato una sorta di reputazione di borseggio, secondo Tripadvisor.

Luoghi come mercati e stazioni della metropolitana affollate attirano il maggior numero di borseggiatori e di fatti la metropolitana di Atene è seconda. La metropolitana di Atene è un modo rapido e pratico per spostarsi in questa bellissima città, ma secondo le recensioni di Tripadvisor ha un grosso problema con i borseggiatori, con il 15,2% delle recensioni sul sito che menzionano la loro presenza.

Al terzo posto c'è la storica Colon Street, a Cebu City nelle Filippine. Cebu è una delle destinazioni turistiche più famose del paese e questa strada affollata ospitava negozi alla moda e cinema. Tuttavia, con gran parte di questa attività che si sposta nell'entroterra, l'area è diventata fatiscente e affollata, rendendola un buon bersaglio per i ladri, con l'11,65% delle recensioni che menzionano la presenza di borseggiatori.

La Fontana di Trevi al terzo posto fra i luoghi con il maggior numero di recensioni di borseggiatori in assoluto

1. Las Ramblas - Barcellona, Spagna (3.271 recensioni) Il luogo con il maggior numero di recensioni che parlano di borseggiatori è la famosa passerella pedonale Las Ramblas che attraversa Barcellona. Las Ramblas è affollata nel migliore dei casi, ma soprattutto durante l'alta stagione turistica, e questo la rende perfetta per i borseggiatori. Barcellona è una città culturalmente ricca, ma ha la reputazione di essere una delle peggiori città per i borseggiatori ed è qui che si verificano la maggior parte dei crimini.

2. Torre Eiffel - Parigi, Francia (2.569 recensioni) Essendo una delle attrazioni culturali più famose al mondo, non sorprende che almeno alcune delle persone che visitano Parigi abbiano avuto problemi con i borseggiatori. In particolare, tieni d'occhio i tuoi effetti personali mentre percorri la strada principale dalla stazione della metropolitana alla torre stessa. Nel 2019, la polizia di Parigi ha arrestato 19 persone ritenute capofila di una banda di borseggiatori che ha preso di mira l'area intorno alla Torre Eiffel.

3. Fontana di Trevi - Roma, Italia (2.206 recensioni) Roma è una magnifica città storica anche se ha lottato con i borseggiatori e uno dei suoi monumenti storici più presi di mira è la Fontana di Trevi, nota per la sua maestosa bellezza. C'è una famosa tradizione di lanciare monete nella fontana sopra la spalla sinistra, con circa 3.000 euro ogni giorno. Tuttavia, ci sono frequenti tentativi di rubare monete dalla fontana e ci sono anche segnalazioni di borseggiatori che operano tra la folla indaffarata.

Luoghi con il maggior numero di recensioni di borseggiatori in assoluto

I consigli di money.uk per evitare di rimanere scippati

• Assicurarsi che tutti gli oggetti di valore siano ben chiusi in una borsa quando ci si trova nelle aree turistiche.

• Le cerniere delle borse dovrebbero anche essere rivolte verso l'interno, ove possibile, o essere nascoste sotto strati di indumenti per renderne più difficile l'accesso. Ci sono anche borse e capi studiati appositamente per contrastare i borseggiatori, con tasche e scomparti segreti; per esempio i portamonete sono un'opzione sicura. Anche se un borseggiatore sa che ne stai indossando uno, la seccatura di provare a rubare da uno ti rende meno probabile che tu venga borseggiato. Naturalmente, nulla può mai essere sicuro al 100% contro i borseggiatori, ma una cintura di denaro rende sicuramente il visitatore molto più sicuro.

• Evitare di indossare uno zaino ove possibile. Sfortunatamente, gli zaini sono forse la cosa più facile da prendere di mira per i borseggiatori poiché ovviamente si trova schiena, quindi non è possibile sempre tenerli d'occhio. Il fatto che l'apertura della borsa non tocchi il corpo rende anche più facile rubarli poiché non si è in in grado di sentire qualcosa che viene preso.

• Bisogna stare attenti e non mostrare apertamente gioielli, oggetti o contanti di valore.