Bentornato Cristallo Palace: l'hotel di Bergamo riapre i battenti

Non bisogna farsi ingannare dalla scritta "Chiuso temporaneamente" che ancora campeggia se si digita il nome su Google: il Cristallo Palace, albergo quattro stelle della catena Starhotels, di via Ambiveri a Bergamo è pronto a riaprire i battenti. Dall'1 ottobre infatti tornerà a ospitare i viaggiatori nella sua iconica struttura a vetrate.

Cristallo Palace, si riparte

La struttura, che è tra le prime ad accogliere chi arriva in città dal casello autostradale, è stata costruita sul finire degli anni '80 e da allora è uno dei punti di riferimento per l'ospitalità bergamasca. Può contare su novanta camere e sette sale conferenza. Durante la pandemia però la proprietà aveva deciso di interrompere le attività, non prima di aver collaborato con l'Ats di Bergamo come Covid hotel, mettendo cioè a disposizione le proprie camere per alleggerire la pressione sugli ospedali travolti dal virus.

Ora il peggio sembra finalmente alle spalle ed è quindi arrivata la decisione di riaprire, nonostante le preoccupazioni per il caro energia. Dall'1 ottobre il Cristallo Palace tornerà a vivere.