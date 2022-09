Women in Food, ecco chi sono le “donne dell'anno” nel cibo e nel vino

Si è conclusa con la stesura di un manifesto programmatico che guarda al futuro delle donne nel settore food&wine, la seconda edizione di WOMEN IN FOOD - il forum delle donne del cibo, l’evento di Cook, il mensile di cucina del Corriere della Sera diretto da Angela Frenda, che per due giorni, mercoledì 28 e giovedì 29 ha riunito 60 chef, food writer, scrittrici, imprenditrici, vignaiole, produttrici e comunicatrici al Relais Sant’Uffizio di Penango, nell’astigiano.

Le donne dell'anno 2022 (foto Beatrice Pilotto)

Le venti "donne dell'anno" per il Corriere della Sera

Premiate sul palco le 20 donne selezionate dalla redazione di Cook come “donne dell’anno 2022”: sono coloro che negli ultimi dodici mesi hanno saputo rappresentare al meglio il talento femminile nel mondo del cibo e del vino, per innovazione, creatività e inclusione.

Sono Alessandra Augello, pastry chef, food blogger, food designer e fotografa; Valentina De Santis, migliore hoteliere dell’anno 2022; Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef Italia 11; Rosa Fanti, manager e imprenditrice agricola di Vistamare; Francesca Fariello e Chiara Ratti, chef e social media manager; Francesca Giovannini, food blogger; Angela Haizhen Lei, ristoratrice; Giovanna Hoang, food blogger e food writer; Valentina Leporati, panificatrice e pasticcera; Aurora Mazzucchelli, chef “Casa Mazzucchelli” e “ Mollica”; Alessandra Mion, imprenditrice e conduttrice tv (Frau Knam); Wilma Oliverio, amministratore delegato di Eatertainment Company, azienda di food consulting fondata con il marito Alessandro Borghese; Chiara Pavan, chef di “Venissa”; Noemi Pizzighella, produttrice di vino; Valentina Raffaelli, Chef “Follonico”; Carlotta Santolini, biologa marina e imprenditrice; Sara Scarsella, chef “Sintesi”; Daniela Senatore, fondatrice di Biancamore; Gaia Trussardi, imprenditrice e socia di Marcel Boum; Fosca Vezzulli, ricercatrice e sommelier di caffè.

Un manifesto per le donne nel food

Women in Food si propone di essere un punto di partenza di networking e mentoring per le donne che vogliono scegliere il mondo del food come luogo di espressione, di creatività e di crescita personale.

In tal senso si sono svolte le 4 tavole tematiche che hanno visto lavorare attorno a temi specifici le ospiti dell’evento, elaborando così una serie di punti programmatici che andranno a costituire il Manifesto 2022.

1- Cibo&corpo: è necessaria maggiore sensibilità in chi lavora nel food, per promuovere la libertà di espressione femminile e difendere l’unicità dei corpi delle donne.

2- Scrittura e comunicazione del cibo: occorre promuovere le donne che scrivono di food cercando una chiave di narrazione che si allontani sempre più dalle regole del marketing, ma che invece rivendichi una purezza di racconto. Serve favorire la nascita di un food writing femminile, soprattutto in Italia, sempre più vicino alle categorie narrative nobili.

3- Comunicazione del vino: non si deve mai standardizzare la comunicazione, ogni azienda deve comunicare la propria identità e unicità e differenziare il racconto in base ai pubblici. Al di là del linguaggio tecnico per addetti ai lavori serve promuovere il racconto del vino come veicolo per conoscere e apprezzare un territorio e i suoi produttori. Bisogna usare nuovi linguaggi, dall’arte alla musica alla moda, per essere accattivanti.

4- Ristorazione e imprenditorialità e cucina: saper delegare, essere assertive, pianificare, non sminuire la complessità del proprio lavoro e ruolo, sentirsi e definirsi delle leader impostando però una leadership non militaresca ma inclusiva, cambiare il linguaggio del mondo della cucina, creare networking e mentoring.

Il Comitato scientifico di Wif

Una delle novità del 2022 è la creazione del Comitato scientifico di Wif, composto da Angela Frenda, Marella Levoni, Carolina Vergnano, Chiara Coricelli, Simonetta Agnello Hornby, Viviana Varese, che si riunirà periodicamente con l’obiettivo di individuare spazi per le donne nel mondo del cibo e del vino e offrire loro mezzi concreti. L’idea è anche creare una newsletter dedicata alle ospiti di tutte le edizioni di Wif, per dare conto dell’attività del Comitato e creare nuove opportunità al femminile.

Il comitato scientifico di Wif, da sinistra Viviana Varese, Simonetta Agnello Hornby, Angela Frenda, Carolina Vergnano, Chiara Coricelli e Marella Levoni (Credit H2B)

Come primo atto, il Comitato ha annunciato una serie di opportunità formative e professionali: tre corsi, che si terranno presso la Scuola internazionale di cucina di Alma, educational partner della manifestazione in: Tecniche di pasticceria, offerto dalla scuola stessa; Pizza gastronomica, sostenuto da Levoni; Tecniche di cucina, messo a disposizione da Pietro Coricelli Spa; e due stage retribuiti in azienda, offerti da Caffè Vergnano.

Le importanti opportunità individuate da Women in Food saranno offerte a donne in situazioni di difficoltà, selezionate dalle associazioni terze: Fondazione Pangea Onlus, Casa delle donne maltrattate di Milano (Cadmi) e Sermig.