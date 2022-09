Ragosta Hotels Collection firma una stagione da record

Un’estate di successo per Ragosta Hotels Collection, con i suoi quattro alberghi tra Roma, Costiera Amalfitana e Taormina, che si prolunga ancora in autunno: sin dalla primavera, che ha visto anche l’apertura anticipata degli hotel stagionali, i risultati di occupazione hanno più volte raggiunto e sfiorato il tutto esaurito, addirittura nel mese di agosto a Roma, quando la destinazione vede tradizionalmente un calo di presenze turistiche.

Hotel Raito Amalfi Coast, situato a Vietri Sul Mare, in Costiera Amalfitana

La stagione prosegue ancora in autunno

E la stagione si allunga ancora verso l’autunno inoltrato, grazie alle prenotazioni già registrate dall’Italia e dall’estero: è così che l’Hotel Raito Amalfi Coast, punto di riferimento a Vietri sul Mare prolunga l’apertura fino all’11 novembre, per fare poi una breve pausa e riaprire per capodanno. La Plage Resort Taormina, proprio sulla spiaggia di fronte Isola Bella, posticipa la chiusura al 29 ottobre, anche con richieste di eventi esclusivi per il mese di novembre. Il Relais Paradiso offre la possibilità di trascorrere un soggiorno in una villa privata a Vietri Sul Mare fino al 15 ottobre, grazie alle continue richieste e prenotazioni già registrate. Senza dimenticare Palazzo Montemartini Rome, dove l’attività non si ferma mai, che dopo un’estate con risultati eccellenti ha già all’attivo per i prossimi mesi prenotazioni e richieste da tutto il mondo.

Soluzioni ad hoc in funzione delle diverse esigenze

«Nord Europa, Italia, Stati Uniti, America Latina e non solo: da qui arrivano principalmente i nostri ospiti che, nella maggior parte dei casi, scelgono anche la possibilità di viaggiare nelle diverse strutture che abbiamo in Italia – afferma Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection - Non ci siamo mai fermati, anche nell’impegno volto a offrire migliorie ed esperienze legate ai territori e grazie al mix tra leisure e business della nostra proposta abbiamo modo di offrire soluzioni ad hoc in funzione delle diverse esigenze. Solo tra maggio e agosto di quest’anno abbiamo registrato incrementi di occupazione tra il 10 e il 20% in più rispetto al 2019 ma anche nel settore eventi, tra aziende e privati, l’incremento è stato significativo, con particolare riferimento ai matrimoni che sono un punto di forza delle nostre realtà».

Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection

I protagonisti del successo degli hotel

Non solo le camere e suite per gli ospiti, infatti, sono protagoniste del successo degli hotel Ragosta ma anche la ristorazione, che denota una qualità ed una ricerca in ogni singola destinazione, insieme alle aree dedicate ad eventi privati e riunioni aziendali, senza dimenticare la pausa benessere con le spa qualificate e la posizione strategica delle strutture.





Da Roma a Taormina, passando per la Costiera Amalfitana

Splendida vista, cucina d'eccellenza, terrazze panoramiche, camere e suite dal design elegante e moderno in posizioni chiave, sono le caratteristiche degli hotel da Roma a Taormina, passando per la Costiera Amalfitana.

Un focus su Ragosta Hotels Collection

Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include quattro strutture: in Costiera Amalfitana, a Vietri sul Mare, l’Hotel Raito con 76 camere e suite e il Relais Paradiso con 22 camere; a Taormina, La Plage Resort con 59 camere e suite; a Roma, Palazzo Montemartini Rome, a Radisson Collection Hotel con 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.