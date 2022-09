La pizza arriva con una bestemmia scritta con la panna. Il titolare: "Volevo licenziare il pizzaiolo"

La pizza arriva con una bestemmia scritta sopra con la panna e il cliente non ci sta. Il caso è scoppiato dopo che un cliente, dopo aver ordinato due pizze in un noto locale del centro storico di Caorle (Ve), ha deciso di postare la foto su TripAdvisor e di lasciare la seguente recensione: «Oggi abbiamo ordinato due pizze, una mediterranea e una laguna. La mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna. Il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere la frase *** ***co, sì proprio quella».

Tutto è successo in fretta

L’immagine ha raccolto nel giro di poche ore una certa notorietà, al punto che il proprietario della pizzeria veneta ha deciso di prendere in mano la situazione. Secondo quanto riportato da Open, infatti, il titolare si sarebbe giustificato per non essere prontamente intervenuto, dichiarando: «Sono rimasto così sconvolto e tutto è successo così in fretta che non sono riuscito a mettere a fuoco la situazione» e ha poi aggiunto, parlando con Il Corriere della Sera, «Il cliente può aver pensato a uno scherzo di cattivo gusto ma non è così il pizzaiolo, che lavora qui da più di vent’anni, ha una situazione familiare molto difficile e la scritta sulla pizza, che ritengo inammissibile e intollerabile, è stato un disperato grido di aiuto».

Il titolare voleva licenziarlo, ma poi ci ha ripensato

Il gestore della pizzeria aveva inizialmente pensato di licenziare il dipendente, ma ha poi cambiato idea sui provvedimenti da portare avanti, proprio considerando lo stato di difficoltà e prostrazione del suo dipendente. Sempre al Corriere della Sera, infatti, ha dichiarato: «Sulle prime ero convinto di licenziarlo visto la bufera in cui ci ha catapultato, per quel suo gesto d’iniziativa da cui prendiamo le distanze. Ora però sto cercando di fare in modo che rimanga a casa a risolvere i suoi problemi, continuando comunque a percepire lo stipendio. Così potremmo aiutarlo».

Il tentantivo di scusarsi

Il proprietario della pizzeria di Caorle, compresa la spiacevolezza della situazione, ha subito cercato di contattare il cliente per scusarsi e ha risposto subito alla recensione lasciata su TripAdvisor, ma senza esito. Si è messo, quindi, a disposizione del cliente nel caso volesse contattarlo per scusarsi in prima persona e come riporta sempre Il Corriere della Sera ha dichiarato: «Una situazione mai e ripeto mai successa in quasi cinquanta anni di attività, ponendo il cliente sempre al primo posto della nostra attenzione. Vorrei avere la possibilità di rimediare e di poter chiarire di persona con lui e scusarmi».