L’aeroporto migliore d'Italia è Roma-Fiumicino. Ultimo Crotone

Roma, Napoli e Malpensa, la classificata dei migliori aeroporti italiani da ParkVia - piattaforma di servizi online che permette ai clienti di prenotare un parcheggio- premia tutto lo stivale.

Sono 33 gli scali aeroportuali analizzati e comparati dall’analisi che vede sul podio l’aeroporto romano di Fiumicino, seguito dalla struttura partenopea e dallo scalo di Varese.

Chiudono l’elenco stilato in base all’analisi di 8 fattori, gli aeroporti di Crotone, Pescara e Perugia.

Roma-Fiumicino primo aeroporto italiano

L‘Aeroporto di Roma-Fiumicino al primo posto

Una destinazione turistica popolare e la capitale del Paese, potrebbe non sorprendere che l'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma-Fiumicino (FCO) sia l'aeroporto numero uno in Italia. Al primo posto anche tra le preferenze degli scali europei -"Best Airport Award" per il quarto anno consecutivo- i viaggiatori in partenza da questo aeroporto possono usufruire di wifi gratuito illimitato e lounge aeroportuali oltre ad altri servizi come il fast track.

L'Aeroporto Internazionale di Napoli secondo in classifica

Al secondo posto, l'Aeroporto Internazionale di Napoli (NAP) con voli e opzioni di destinazione leggermente più limitati rispetto a Roma-Fiumicino. Tuttavia, si trova molto più vicino al centro della città, una distanza di 4,4 km per l'esattezza, e offre wifi gratuito illimitato, servizi fast-track, lounge aeroportuali e parcheggio coperto.

La medaglia di bronzo invece la vince l'Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), il più grande aeroporto internazionale del nord Italia. Situato a 50,2 km dal centro di Milano, considerato la porta d'Europa con il Bel Paese, questo aeroporto offre ai viaggiatori l'accesso illimitato alla connessione Wi-Fi gratuita e oltre 150 destinazioni.

L‘Aeroporto di Milano Malpensa al terzo posto

Altri aeroporti top in Italia includono Aeroporto di Olbia, che in realtà ha il più alto punteggio di recensioni Google di tutti gli aeroporti nell'indice, seguito da vicino da Aeroporto di Milano Linate. Per numero di destinazioni Milano-Bergamo Orio al Serio (131) è terzo, dopo Fiumicino (205) e Malpensa (168), lo scalo bergamasco si conferma così strategico per il transito dei passeggeri nel nord Italia.

Crotone, Pescara e Perugia in fondo alla classifica

L'Aeroporto di Crotone (CRV) si trova in fondo alla lista, a causa della mancanza di wifi, servizi fast-track e lounge aeroportuali. Non solo, ma ci sono solo circa 48 voli ogni 30 giorni verso solo quattro destinazioni.

Penultimo l'Aeroporto internazionale d’Abruzzo (PSR). Situato vicino alla pittoresca città di Pescara, lontano dai tipici luoghi turistici. Lo scalo non ha wifi, servizi fast-track, lounge aeroportuali e assolutamente nessun parcheggio coperto.

Il terzo peggior aeroporto in Italia è l'Aeroporto di Perugia, e mentre è possibile ottenere almeno un accesso wifi limitato qui non ci sono ancora servizi fast-track, lounge aeroportuali e offre soltanto 15 destinazioni.

A completare i cinque peggiori aeroporti italiani troviamo l'Aeroporto di Cuneo e l'Aeroporto di Parma, entrambi volano verso cinque o meno destinazioni, lasciando ai viaggiatori poca scelta.

I fattori valutati

Una volta raccolti i dati per i fattori, i fattori sono stati quindi normalizzati, per fornire a ciascun fattore un punteggio compreso tra 0 e 1. I valori normalizzati sono stati poi sommati, per dare all'aeroporto un punteggio totale su 8. Gli aeroporti sono stati quindi classificati dal più alto al più basso, in base ai loro punteggi totali. I fattori utilizzati sono i seguenti:

Wifi – Se c'è il wifi gratuito fornito in aeroporto e quanto è limitato.

Fast Track - Se l'aeroporto fornisce un servizio fast-track.

Airport Lounge – Se l'aeroporto offre una sala lounge.

Parcheggio coperto – Se c'è un parcheggio coperto a pochi passi o navetta dall'aeroporto.

Punteggio delle recensioni di Google: il punteggio che ogni aeroporto ha su Google Review.

Numero di voli – Il numero di voli di linea negli ultimi 30 giorni da ciascun aeroporto.

Numero di destinazioni – il numero totale di destinazioni, sia locali che internazionali, da ciascun aeroporto.

Distanza in auto – La distanza in chilometri che ci vorrebbe per guidare da ogni aeroporto al centro della città più vicina.

Viaggi: settore in ripresa

Con le ricerche su Google per ‘Voli low-cost’ in crescita del 5000% e 30 milioni di italiani in viaggio quest’anno possiamo certamente affermare che il settore del turismo si sta lentamente riprendendo. E con la regola generale che per i viaggi in aereo si dovrebbe arrivare in aeroporto 2-3 ore prima, delle buone strutture aeroportuali sono un must. Dal wifi gratuito e comode lounge aeroportuali alla distanza dal centro della città e all'offerta di un parcheggio coperto e custodito, c'è molto da considerare.