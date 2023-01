Con Foodnet Vetrina Toscana il digitale entra al ristorante

Si è concluso il progetto Foodnet, nato da un'idea di Mentore Confcommercio Toscana per promuovere la maturità digitale della ristorazione toscana nell’ambito di Vetrina Toscana, il programma regionale di valorizzazione delle tipicità alimentari di Regione e Unioncamere Toscana, che vede la collaborazione di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e delle associazioni di categoria.

La ricetta raccontata in rete realizzata da La Scottiglia di Seggiano (Gr) - Foto Luca Managlia

Formazione gratuita

Ben 70 operatori di tutto il territorio toscano hanno potuto seguire gratuitamente le lezioni, che spaziavano da temi manageriali, come le tecniche di food cost e il controllo di gestione, a temi legati ai nuovi modelli comunicativi sul web, come la cura della reputazione aziendale online, il marketing digitale, le strategie per i social media e le tecniche per realizzare testi, fotografie e video dedicati al cibo, in modo da arricchire di contenuti sempre freschi e professionali le proprie pagine.

Specialità e visite ai locali

Ogni locale ha proposto le proprie specialità, che sono state poi raccontate dai giornalisti sulla rete e non solo, attraverso parole e immagini evocative che è ora possibile rivedere anche sui social. Un gruppo di giornalisti e blogger specializzati in enogastronomia ha infatti visitato 12 dei 70 locali partecipanti al progetto, selezionati sulla base dell’assiduità e partecipazione attiva alle lezioni. Ne è nato un tour che, tra novembre e dicembre, ha toccato varie province toscane: il 18 novembre Livorno con i ristoranti Alle vettovaglie e Sottomarino, il 19 Pisa con i ristoranti La Tortuga e Osteria In Domo, il 24 novembre Firenze con l’Osteria La Gramola a Tavarnelle Val di Pesa, il 25 Arezzo coi locali di piazza Grande La Lancia d’oro e Logge Vasari, Siena con il ristorante Da Vestro a Monticiano e Grosseto con La Scottiglia di Seggiano. Infine, l’1 dicembre Lucca, con i locali Gli Orti di Elisa e Peperosa, e il 2 dicembre Le Barrique di Prato e Initaly Bistrot a Pistoia.

I rappresentanti dei locali di Arezzo Logge Vasari e La Lancia d'Oro - Foto Luca Managlia

Comunicare in rete

«Con Foodnet – ha spiegato il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - ci eravamo dati un obiettivo: aumentare la capacità degli imprenditori della ristorazione di comunicare nel modo più giusto e accattivante sulla rete il proprio brand, i servizi e i prodotti offerti. In un mercato dove i confini tra off line e on line sono sempre più labili, è importante riuscire a presidiare entrambe le realtà, anche se poi, nel caso della ristorazione, nulla può sostituire l’esperienza diretta».

Il volano dell'enogastronomia

«Vetrina Toscana è vicina alle imprese in un percorso che permetta di raccontare al meglio le loro attività – ha sottolineato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - Proprio attraverso la raccolta di queste storie possiamo far vivere ai visitatori un'esperienza che è un vero e proprio "viaggio nel viaggio", prima dopo e durante il loro soggiorno in Toscana. Inoltre l'enogastronomia è un trend molto importante per il mondo digitale, tanto che da alcuni anni abbiamo dedicato una sezione specifica al Food&Wine all'interno di Bto-Buy tourism online».

La casa fuori casa

«Il ristorante è la casa fuori casa degli italiani – ha puntualizzato Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana e vicepresidente vicario nazionale di Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi - Un luogo del cuore dove ci si nutre anche di emozioni e di relazioni, oltre che di cibo. Riuscire a comunicare anche virtualmente questo mondo fatto di saperi antichi e passioni moderne è la chiave di volta per una ristorazione che punta al futuro, che vuole parlare ai più giovani e aprirsi nuovi orizzonti».

www.vetrinatoscana.it