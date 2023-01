Metro Italia ottiene la decima certifcazione "Top Employer" consecutiva

Anche nel 2023 METRO Italia ottiene la certificazione Top Employer. Si tratta del decimo riconoscimento consecutivo attribuito dal Top Employers Institute all’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca, che impiega oltre 4.000 dipendenti in Italia. METRO Italia celebra così un impegno costante nella valorizzazione dei talenti delle proprie persone e la capacità di garantire loro le migliori opportunità di crescita e sviluppo in azienda. METRO Italia è stata valutata sulla base dell’HR Best Practices Survey, un’indagine che analizza circa 350 pratiche secondo sei macro criteri: Steer; Shape; Attract; Develop; Engage; Unite. METRO ha ricevuto la certificazione anche a livello europeo.

Decima certificazione "Top Employer" consecutiva per METRO Italia

Il risultato ottenuto da METRO Italia conferma l’efficacia del percorso intrapreso negli anni dall’azienda per rendere i propri spazi molto più di un semplice luogo di lavoro. Ad esser premiato in questa ultima edizione è stato soprattutto il programma di sviluppo delle persone e dell’organizzazione portato avanti nel 2022; nel corso dell’anno da poco concluso, infatti, sono state ben 40.000 le ore di formazione offerte a oltre 2.500 dipendenti e più di 263 le persone assunte presso l’Headquarter di San Donato Milanese (MI) e nei 49 store dislocati in 16 regioni.

«Un traguardo che riempie d'orgoglio»

«Essere certificati “Top Employer” per il decimo anno consecutivo rappresenta per noi un traguardo che ci riempie di orgoglio. Questo premio va alla squadra, a tutti noi che in questi anni, insieme, abbiamo lavorato con impegno, tenacia e collaborazione per rendere concreta la nostra strategia di sviluppo “sCore”, senza perdere mai di vista il nostro benessere e la qualità della relazione con i nostri clienti. Attraverso i nostri percorsi di sviluppo e di formazione, in un contesto attento al work-life balance, vogliamo creare un ambiente di lavoro equo, inclusivo, dinamico e stimolante, che favorisca lo sviluppo di ciascuno mettendo a disposizione di tutti gli strumenti necessari per esprimere il proprio talento» ha dichiarato Vanessa Catania, direttrice delle risorse umane di METRO Italia.

Vanessa Catania, direttrice delle risorse umane di METRO Italia

Anche quest’anno METRO Italia ha così confermato l’impegno nei confronti delle proprie persone e si è distinta per il valore dei programmi di welfare, formazione aziendale e acquisizione del talento. Da oltre trent’anni il Top Employers Institute certifica in tutto il mondo aziende appartenenti a diversi settori, multinazionali estere ed aziende italiane, contribuendo a mantenere gli standard per la certificazione estremamente alti.