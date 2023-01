Al mercato manca il prezzo su un prodotto? Ecco cosa deve fare il cliente

Nelle ultime settimane, come riportato dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), sono state molteplici le segnalazioni di consumatori che hanno lamentato l’assenza di prezzi esposti dai venditori nei mercati rionali e cittadini o di prezzi esposti diversi da quelli poi realmente applicati. Un atto che, così facendo, mette in difficoltà in primis il compratore e che, poi, non rende trasparente il lavoro dell'ambulante.

Prezzi non presenti o diversi? Le indicazioni del Codacons

In una nota stampa divulgata nelle scorse ore, il Codacons ha voluto ricordare che esiste, a carico dell’esercente, uno specifico obbligo di esporre i prezzi dei prodotti in vendita (D. Lgs 114/98 e Art 14-17 Cod Cons) a tutela della scelta dei consumatori oltre che della concorrenza commerciale, e che in caso di differenza tra il prezzo esposto e quello applicato, il consumatore ha il diritto di vedersi applicato il prezzo esposto anche se più basso.

«I cittadini devono prestare attenzione»

«Si tratta di una prassi commerciale abbastanza diffusa che confonde e danneggia i consumatori. L’obbligo di esposizione dei prezzi, prevista anche dal Codice del Consumo, è imposto proprio al fine di tutelare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi e i prodotti offerti dai commercianti . ha voluto commentare il presidente Codacons, Marco Donzelli. Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione e, in caso di dubbio sui prezzi, di rivolgersi alle autorità locali continuando ad inviarci segnalazioni su questa pratica scorretta a info@codaconslombardia.it».