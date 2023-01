Cracco a Sigep: «Tutelare il made in Italy»

Chef famosissimo e pluristellato, volto televisivo e gastronomo, Carlo Cracco era fra gli ospiti più attesi di Sigep 2023 e il pubblico, come da aspettative, lo ha accolto con calore. Questa mattina è stato protagonista di uno degli incontri del calendario della Vision Plaza, dal titolo “I trends, a livello internazionale, dell’alta pasticceria nella ristorazione e nell’hotellerie”.

I suoi interventi hanno spaziato dal ruolo della pasticceria durante un pasto al ristorante, all'importanza del salone in corso a Rimini, fino alla necessità urgente di tutelare le specialità enogastronomiche italiane.

Carlo Cracco al Sigep

Cracco: «Un dolce di qualità, copre anche un errore commesso all’inizio»

Pasticceria e ristorazione, il dessert nel menù di un ristorante è un elemento imprescindibile, per molti un piacevole modo di chiudere un pasto. A riguardo lo chef vicentino, con un ristorante in galleria Vittorio Emanuele a Milano, ha commentato: «La pasticceria ha sempre avuto un ruolo importante nella proposta di un ristorante. É l’ultimo piatto, lascia il ricordo più recente e se magari compiamo un errore all’inizio, un dolce di qualità ne offusca l’effetto. Certo che al ristorante abbiamo meno spazio per la creatività, il dolce deve essere coerente con la proposta del ristorante, del suo menu. In pasticceria è diverso, c’è più margine per la creatività e in questi anni i progressi compiuti sono enormi. Si è passati da una dimensione quasi famigliare ad esprimere straordinari Maestri, sempre più giovani, in Italia e nel mondo».

Tutelare il made in Italy

Cracco, ha parlato anche della fiera in corso a Rimini, sottolineando il suo ruolo, conquistato con tenacia negli anni, punto di riferimento per il settore in tutte le sue sfaccettature: «Mi piace Sigep perché crea occasione di confronto fra scuole e culture, scambia conoscenze e quindi genera progresso. É una festa, ed una fiera è bello sia anche questo. Ci si ritrova dopo un paio di anni complicati e il potersi vedere è un valore impagabile. Chi come noi non si avvale per fortuna dello smart working, ha la ricchezza di un valore fondamentale, quello di stare insieme in una brigata di cucina. Ciò genera ulteriore arricchimento».

L'intervento di Cracco al salone di Rimini

Stimolato sulle dichiarazioni che il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha rilasciato ieri durante il suo video collegamento con Sigep in merito alla necessità di tutelare e valorizzare il made in Italy gastronomico, Cracco è stato netto: «Condivido, è il tempo di scrivere regole chiare e immediatamente da osservare. Entro quanto tempo? Adesso, entro quest’anno, altrimenti sarà irrimediabilmente tardi», ha concluso Cracco.

Insieme a Cracco, anche Loretta Flanella, pastry chef nota a livello internazionale: «Dobbiamo mirare alla qualità, saperla riconoscere e valorizzarla - ha sottolineato -. Meno quantità e più attenzione a ciò che produciamo. Solo così ne usciremo vincenti», ha detto.