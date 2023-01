I ristoranti e il casual dining trainano il Foodservice

Il mercato del foodservice in Italia sarà trainato dai ristoranti full service, con una crescita stimata del +9,3% fra 2021 e 2026, grazie ad un aumento dell’importanza del casual dining. Questo il dato principale emerso al Sigep di Rimini da studio di Deloitte, dal titolo “Foodservice Market Monitor. Frontiere evolutive del settore del Foodservice”, che ha diffuso informazioni economiche di grande rilievo per il settore. In fiera lo ha illustrato Federico Bazzani, Director presso la practice Value Creation Services di Deloitte Financial Advisory.

Il mercato del foodservice al centro del Sigep 2023



Crescono i ristoranti tradizionali e i bar

A livello globale, il mercato del foodservice ha raggiunto nel 2022 un valore complessivo di 2.525 miliardi di euro, con una crescita del 14% rispetto al 2021. Sebbene l’Asia Pacifica copra il 46% del mercato, è l’Europa l’area geografica che cresce di più nel periodo ’21-’22 (+19,9%). Crescono i ristoranti tradizionali del 13,5% (coprono il 48% del mercato globale complessivo del Foodservice), ma ancor di più i bar (+21,3%, valgono il 14% del mercato nel 2022).



L’Italia è il primo paese europeo per valore di mercato dei ristoranti full service, con una quota complessiva di 36 miliardi di euro nel 2022. I consumatori stanno gradualmente ritornando all’acquisto e consumazione di pasti offline, sebbene il 23% circa si ritenga ancora fortemente legato il delivery. Storicamente, la consumazione fuori casa era quella predominante in Italia.



Gli italiani preferiscono la consumazione in loco

Gli italiani preferiscono la consumazione in loco, nonostante il delivery sia la modalità che cresceva di più pre-Covid (+7,4% fra 2016 e 2019) e che è prevista aumentare in maniera sostenuta anche in futuro (+10,2% fra 2021 e 2026). A seguito della pandemia, le abitudini dei consumatori si sono spostate verso prodotti più sostenibili e di qualità, prestando particolare attenzione agli alimenti plant-based, con contenuti di zucchero e grassi ridotti e con modalità di produzione e di packaging più eco-sostenibili. Per adeguarsi, gli operatori stanno adeguando il loro modello di customer experience tramite l’uso di strumenti digitali quali app, totem, offerte online ecc. e attraverso nuove strategie di produzione, come le “ghost kitchens”.