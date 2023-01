Le feste hanno portato sorrisi in Campania e soprattutto a Napoli. La regione e il suo capoluogo hanno infatti fatto registrare numeri importanti dal punto di vista delle presenze, in occasione di Natale e Capodanno. Sono 400mila le presenze registrare a Napoli, che salgono a 2 milioni se si prende in considerazione l'intera Campania. Risultati importanti che fanno della città partenopea una delle più amate dai turisti delle festività.