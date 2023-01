St. Moritz Gourmet Festival 2023, un viaggio culinario tra le cucine del Medio Oriente

L'Alta Engadina ha fatto da cornice alle delizie culinarie del Medio Oriente all'insegna del motto “Cucina mediorientale”. Dieci rinomati chef ospiti hanno deliziato gli ospiti del festival dal 20 al 28 gennaio. «Gli Chef ospiti del St. Moritz Gourmet Festival 2023 fondono nei loro piatti influenze di diverse culture culinarie e combinano ingredienti e metodi di preparazione tradizionali dell’Oriente e del Nord Africa con moderne tecniche di cucina del mondo occidentale», ha affermato Fabrizio Zanetti, Chef Patron all’Hotel Suvretta House e Direttore del St. Moritz Gourmet Festival.

La cucina mediorientale a St. Moritz

La risposta agli Eventi Ufficiali e agli Eventi Speciali è stata costantemente positiva. Si è cominciato venerdì 20 gennaio scorso, con il Porsche Grand Opening al “Grand Hotel des Bains Kempinski” di St. Moritz, dove l’evento inaugurale è stato spettacolare. I primi cinque dei dieci chef ospiti del festival - Najat Kaanache, Sami Tamimi, Silvena Rowe, Tomer Tal e Zineb "Zizi" Hattab - hanno incantato gli ospiti al Porsche Grand Opening con i loro creativi assaggi gourmet. Che si trattasse di "Merguez Bun con mostarda di limone salata e tostada di Kefta" di Zizi Hattab e dello chef locale Maxime Luvara, di un "Tiramisù vegano con pistacchio e caffè turco" dell'Executive Chef Kari Walker e della sua chef ospite Silvena Rowe o di "Koftas di pesce con sommacco Yogurt, peperoncino rosso e aneto” di Sami Tamimi e del Local Chef Fabrizio Zanetti, i 300 ospiti hanno potuto degustare i piatti preparati dagli chef ospiti e locali in diverse postazioni gourmet e sono stati così debitamente messi in vena per questo festival gastronomico.

St. Moritz, il leggendario Kitchen Party

Il leggendario Kitchen Party al “Badrutt's Palace Hotel” non si è fatto attendere. Infatti il 23 gennaio tutti e dieci gli chef ospiti e gli Executive Chef degli hotel partner si sono ritrovati insieme ai fornelli nella grande cucina del lussuoso Badrutt's Palace Hotel dove hanno servito le loro prelibatezze agli ospiti direttamente sul posto. Gli ospiti hanno potuto guardare i professionisti durante la preparazione e degustare tutto all'istante. I piatti sono stati accompagnati da Champagne e vini pregiati con musica dal vivo. Poi per l'after party gli ospiti si sono spostati nell'esclusiva discoteca “King's Social House”, dove un dj ha tenuto viva la festa fino alle prime ore del mattino. A stretto contatto con gli chef ospiti, come ogni anno, i Gourmet Dîners hanno costituito il fulcro del St. Moritz Gourmet Festival. Durante le serate esclusive negli hotel partner del festival, l'attenzione è tutta sull'arte culinaria di ogni singolo chef ospite, sulla sua creatività e sulla sua personale espressione gastronomica.

La Porsche Opening Night a St. Moritz

I Gourmet Dîners sono l'occasione perfetta per sperimentare le abilità culinarie degli chef ospiti in un'atmosfera elegante. Durante le deliziose esperienze di gusto individuali, gli ospiti hanno potuto approfondire l'affascinante mondo culinario del Medio Oriente e gustare le prelibatezze della cucina araba, israeliana, libanese, palestinese, marocchina, greca e turca. Tra gli eventi il “Fascination Champagne” e il “Caratello Wines St.Gallen” con il viticoltore Salvatore Ferragamo, venuto appositamente per l'occasione. «È stata un'esperienza gastronomica unica, cibo e vini erano perfettamente abbinati e armonizzati magnificamente», ha commentato felicemente Peter Egli, direttore del Suvretta House. Domenica 22 gli chef ospiti sono stati in azione al Paradiso Mountain Club, dove il Mountain Brunch ha incantato gli ospiti davanti a una cornice da sogno. Ad esempio, Tomer Tal, chef ospite del "Grand Hotel des Bains Kempinski", ha creato un aromatico "Tataki di pesce con bagel di Jaffa, salsa all'aglio e un duetto di kefir acido e crema di melanzane nere".

Lunedì 23 gennaio, presso il “Grand Hotel Kronenhof” e l'adiacente “Hotel Saratz”, si è svolto il tutto esaurito “Culinary H3 in Pontresina: Hinterhof Hotel Hopping”. Gli chef ospiti Silvena Rowe e Alan Geeam hanno servito, tra gli altri, "Branzino selvatico, carciofi, spuma e patatine" e "Risotto al tartufo bianco, cuori di palma, purea di sedano rapa e crema di Zhoug".