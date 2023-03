Puglia Paradise, un nuovo approccio al turismo di lusso

La Puglia negli ultimi anni ha fatto i conti con un vero e proprio boom del turismo. Un aumento esponenziale delle presenze che ha trasformato la regione del Sud Italia in una delle mete preferite a livello europeo. Il ventaglio di proposte, per chi decide di passare una vacanza in Puglia, è ormai molto ampio, ma c'è chi nell'ambito dell'accoglienza extra alberghiera, nonostante l'affollamento, sembra aver trovato una nuova chiave di lettura. Stiamo parlando di Puglia Paradise.

Puglia Paradise, trulli e ville in Valle d'Itria

Puglia Paradise è una società di gestione professionale di trulli e ville con piscina privata. Sono 21 attualmente le strutture di cui si occupa, con metrature che vanno dagli 80 ai 300 metri quadri, situate tutte in Valle d'Itria, uno dei luoghi simbolo del boom turistico pugliese. Di società come Puglia Paradise ne esistono a decine in Puglia. In cosa si differenzia dagli altri, allora? Ce lo spiega direttamente Massimo Valentini, l'imprenditore che ha dato vita al progetto.

Massimo Valentini

«C'è sempre la tendenza a interpretare il settore extra alberghiero come un settore di serie B, la cui logica è molto semplice: io ti consegno le chiavi e ti faccio trovare una casa pulita, al resto pensa direttamente l'ospite - ha evidenziato - Noi abbiamo deciso di trasformare un po' questa logica, fornendo a chi ci sceglie un servizio professionale che non sia focalizzato sull'immobile, ma sull'intera vacanza. Chiaro che la bellezza della villa o del trullo è importante, ma la vera chiave è tutto il servizio, che deve fornire una cura dei dettagli come fossimo in hotel».

Un'idea nata dalle esperienze personali di Valentini. «Nella mia "vita passata" ho lavorato a Milano per due importanti multinazionali dell'energia - ha aggiunto - Questo mi ha permesso di viaggiare per il mondo molto più di quanto avrei potuto fare normalmente e sperimentare così molti modi di fare accoglienza. Quando ho creato Puglia Paradise ho provato a sintetizzare tutto il meglio che avevo imparato in giro per il mondo».

Un hotel di lusso "diffuso"

Il risultato, nei fatti, è una sorta di hotel di lusso "diffuso". Solo nelle intenzioni, non nella forma. Al momento, infatti, si può definire albergo diffuso soltanto se le unità abitative si trovano all'interno dello stesso Comune. Poco male, comunque: il concetto è chiaro. Oltre a ville e trulli dal design ricercato, con piscine private e giardini importanti, Puglia Paradise garantisce ai suoi ospiti anche la possibilità di soggiorni personalizzati. Già prima dell'arrivo è possibile iniziare a costruire la propria vacanza, individuando i servizi più adatti alle proprie esigenze: chef a domicilio, escursioni sul territorio, proposte gastronomiche e di benessere.

Una delle ville di Puglia Paradise

Non solo: viene garantita una certa flessibilità per le prenotazioni e, soprattutto, la possibilità di affittare anche per soggiorni di breve durata, in controtendenza con quanto normalmente accade durante la stagione estiva.

Il Guest Angel, sarto dell'ospitalità

La figura centrale nella nuova idea di accoglienza di Puglia Paradise è, però, il Guest Angel. Si tratta di, come lo definisce la stessa società, un sarto dell'ospitalità. A lui spetta il compito di fungere da punto di riferimento per ogni necessità dell'ospite, dall'arrivo alla partenza. «L'assistenza in loco è totale e pronta a ogni esigenza - ha sottolineato Valentini - Il nostro approccio vuole garantire all'ospite una vacanza senza alcun tipo di pensiero».

Uno dei trulli di Puglia Paradise

Valentini fa poi un esempio, realmente accaduto, per rendere l'idea di ciò che il Guest Angel possa rappresentare per un turista straniero. «Una donna bulgara, in vacanza con i figli e con il marito, si è sentita poco bene e ha avuto bisogno di un'ambulanza - ha raccontato - Il Guest Angel ha chiamato i soccorsi, ha seguito la donna fino in ospedale, l'ha aiutata ed è rimasto con lei fino a quando non è stata dimessa».

Un'idea che sta pagando

I numeri sembrano essere dalla parte di Puglia Paradise. Ogni anno sono più di duemila gli ospiti accolti nelle ville e nei trulli della Valle d'Itria. Di questi, il 90% proviene dall'estero. La percentuale interessante è, però, un'altra: il 70% di prenotazioni dirette sul sito. Merito di un attento lavoro di comunicazione, ma anche di circa 1.500 recensioni a cinque stelle fatte direttamente dagli ospiti.

Ville e trulli di Puglia Paradise sono immersi nella natura e hanno una piscina privata

«La nostra proposta si rivolge agli ospiti, a cui offriamo servizi professionali e un'esperienza di completo relax, ma anche ai proprietari delle ville - ha specificato Valentini - A loro garantiamo un'ottima rendita, un immobile ben gestito e zero problemi». L'obiettivo, quindi, è crescere ancora, anche perché nella sola Valle d'Itria sono circa 2.500 le ville con piscina. «Il turismo per la Puglia resta una grande opportunità - ha concluso Valentini - Con il boom è chiaro che qualcosa possa non andare, ma io vedo una qualità crescente e la qualità è il centro di tutto».