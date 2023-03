Il Cristallo è morto! Viva il Cristallo! L’hotel di Cortina chiude e rinasce Mandarin Oriental

Rinascerà come l’araba fenice, anche se non proprio dalle ceneri, il Grand Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo (Bl). Lo storico hotel, costruito nel 1901 in stile Art Nouveau dalla famiglia Menardi, acquistato nel 2021 da fondi gestiti da Attestor Limited, che possiede anche il Mandarin Oriental, Lago di Como, chiude il sipario sul passato e, dopo la festa d’addio, sarà sottoposto a una sostanziale ristrutturazione e riaprirà come "Mandarin Oriental Cristallo" nel 2024, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, primo resort alpino del Gruppo.

Il Grand Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo

Si chiude un’epoca

Si chiude un’epoca… e se ne apre una nuova. Come dicevamo, l’hotel, costruito dalla famiglia Menardi, è diventato iconico a livello internazionale ed è cresciuto a livello esponenziale sotto la guida della famiglia Gualandi. Dopo i Giochi Olimpici del 1956, l’hotel entrò, infatti, nel suo "periodo d'oro" di destinazione sciistica, ospitando reali e celebrità e ha fatto da cornice a numerosi film, mantenendo il fascino storico di grand hotel dei primi del Novecento.

Come sarà il nuovo Cristallo

Ora dopo i due anni di lavori (secondo il cronoprogramma stilato e se non ci saranno intoppi), l’hotel Cristallo rinascerà Mandarin Oriental, sinonimo di lusso contemporaneo unito al fascino orientale. Attraverso l’attenta opera dei due architetti svizzeri, Jacques Herzog e Pierre De Meuron, il nuovo hotel avrà 83 stanze, principalmente suite, dieci in più delle attuali. Gli spazi comuni subiranno una profonda rivisitazione. Imponente l’ampliamento del corpo centrale che raggiungerà i 15mila metri quadri, più del doppio rispetto a quelli attuali. Ospiterà due ristoranti, uno dei quali asiatico. E poi spa e piscine, interna ed esterna.

Difficile ipotizzare il futuro dell’attuale governance

Nell’attesa tra le sale del Cristallo si è spento l’ultimo ballo. Domenica 19, infatti, si è tenuta la festa dedicata al personale. E a proposito del personale, difficile al momento ipotizzare quale sarà il futuro dell’attuale asse portante della struttura capitanata dal giovane direttore Andrea Ronchetti.

L'hotel Cristallo è stato acquistato nel 2021 da fondi gestiti da Attestor Limited

«Siamo lieti di associare il brand di Mandarin Oriental alla bellezza delle Dolomiti – aveva dichiarato in una nota James Riley, group chief executive - da sempre la destinazione preferita da sciatori ed escursionisti, che richiameranno senza dubbio i fans di Mandarin Oriental che amano le attività alpine. Siamo impazienti di offrire al resort il nostro servizio di eccellenza e di lavorare con i nostri partner del Lago di Como per creare un'altra struttura esclusiva in una delle destinazioni chiave d'Italia». E David Alhadeff, partner di Attestor Limited aveva aggiunto «dopo il successo della nostra collaborazione sul Lago di Como, siamo felici di aggiungere un altro asset iconico italiano alla nostra collaborazione con Mandarin Oriental e di creare un nuovo punto di riferimento sulle Alpi».